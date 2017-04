Una mujer fue la que encontró a Badaracco

Darío Gastón Badaracco, el principal sospechoso del asesinato de la joven Araceli Fulles, fue detenido en el barrio porteño de Flores.

Según trascendió, el hasta este viernes único prófugo de la causa estaba en las inmediaciones de la villa 1-11-14, ubicada en avenida Cobo y Curapaligüe, cuando fue apresado, gracias a que una mujer embarazada lo siguió y luego dio aviso a gendarmería "no me creyeron y me trataron mal" contó la mujer.

Al momento de su captura, el hombre de 29 años "estaba vestido con una remera blanca, campera negra y jean". Badaracco es el séptimo detenido en el caso Araceli, cuyo cuerpo fue hallado luego de más de 25 días de búsqueda, en una finca de la localidad bonaerense de José León Suárez, en el partido de San Martín.

La investigación, encabezada por la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de San Martín, Graciela López Pereyra, tiene como detenidos también a Jonathan y Emanuel Avalos, hermanos de 29 y 25 años; Marcos Ibarra, de 32, y Carlos Damián Alberto Cassalz, de 35 -el dueño del corralón donde trabajaba Badaracco-, acusados por "homicidio agravado".