Una mujer de Las Heras busca al padre de sus hijas después de quince años Yolanda López inició una desesperada búsqueda de su ex marido Tito Alvarez Sirio, con quien tuvo tres hijas. Hace 15 años que el hombre se fue de Las Heras y nunca más tuvieron noticias de él. La mujer está tramitando darle la tenencia de su hija menor a una hermana y necesita el consentimiento de su ex marido.



Después de 15 años Yolanda Isabel López inició así la búsqueda de Tito Alvarez Sirio, de nacionalidad peruana. Desde que se separaron la mujer se hizo cargo de las tres hijas que hoy tienen 15, 18 y 21 años, y residen en la localidad santacruceña de Las Heras.

En la actualidad Yolanda necesita tramitar la tenencia de su hija menor para que quede a cargo de una hermana de ella. Pero ante la ausencia del padre de la menor de edad, el trámite judicial ante el juzgado de Familia no puede realizarse.

Por esa razón, la mujer viajó a Comodoro Rivadavia para hacer pública la búsqueda y dar con el paradero de su ex marido. "Necesito buscar a Tito Alvarez Sirio, papá de mis tres hijas Angela, Kati y Ana, que se presente ante el Juzgado de Menores de Las Heras, Santa Cruz, para poder darme autorización de la tenencia de la menor".

Ya hace un tiempo que Yolanda comenzó con la búsqueda, pero "nadie sabe nada". Incluso viajó hasta la provincia de Mendoza porque “me dijeron que estaba en un hospital. Yo fui, pregunté en hospitales, policía y Migraciones pero no se sabe nada de él”, explicó la mujer a El Patagónico.

La información que logró recabar la mujer entre los allegados de su ex marido esque: "supuestamente falleció en Chile, otros dicen en Bolivia. Aparentemente ha fallecido en otro país, no está identificado como NN y no sabemos nada del paradero, si está vivo o está muerto".

Yolanda además se comunicó con los familiares de Alvarez Sirio que están en Perú, pero "tampoco saben nada de él, y ellos creen que está en Argentina". Ante el difícil panorama de encontrar a su ex marido, la mujer sostuvo: "no sé qué hacer, a dónde ir o cómo hacer para poder localizarlo".

Asimismo, Yolanda reclamó: “yo también quiero hacer mi divorcio y no lo puedo hacer porque tampoco hay evidencia de que esté muerto. No tengo ni un papel de defunción. Voy a tener que seguir luchando y buscando para ver qué solución encuentro. Es como si él nunca hubiera estado. Necesito que se presente en el Juzgado".



