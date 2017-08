Una mujer volcó en plena Rivadavia esta madrugada

Afortunadamente no sufrió lesiones y tampoco chocó a otros vehículos. Habría realizado una mala maniobra tras haberse dormido, asegura.

Esta madrugada, entre 05:30 y 6 de la mañana, un Ford Fiesta que transitaba en dirección norte – sur por Avenida Rivadavia volcó y quedó atravesado en la avenida, sobre su lateral derecho.

El vuelco se produjo unos metros antes del semáforo ubicado en Rivadavia y Araucarias. La conductora del automóvil que viajaba sola, advirtió que se quedó dormida y eso la llevó a realizar una mala maniobra. Cabe señalar que la mujer no tuvo lesiones de consideración por lo cual no fue trasladada al Hospital, además en medio del vuelco no afectó a otros vehículos.

Efectivos de la Seccional Cuarta trabajaron para retirar el vehículo de la calzada y restablecer la transitabilidad por la zona.

PICADAS

Alrededor de las tres de la madrugada personal de la Guardia de Tránsito fue alertado por la realización de picadas organizadas de manera clandestina sobre Ruta 3 a la altura del Autódromo, a la llegada del Personal de Tránsito y personal policial se produjo una rápida desconcentración que no permitió identificar a los conductores que participaban de las peligrosas carreras.