El Patagónico | Deportes | ATLETISMO - 30 mayo 2017 Una multitud acompañó la cuarta edición de la Corrida de la UNPSJB Ya sea corriendo o caminando, la comunidad acompañó la propuesta solidaria que en el 43° Aniversario de la alta casa de estudios recaudó alimentos no perecederos y elementos de limpieza que tuvo como destinatarios a la Asociación Vecinal de barrio Laprida y 25 de Mayo, El comedor de Mirella, la Fundación Cristiana Evangélica y los hospitales Regional y Alvear.

Finalmente se dieron a conocer los ganadores de la competencia del 21 de mayo, donde más de 500 participantes corrieron, caminaron y ayudaron con fines solidarios que organizó la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en el marco del 43º aniversario de su creación. Los atletas respondieron a la consigna de efectuar donaciones de bidones de agua, artículos de higiene y de limpieza para ser entregados a los damnificados por el temporal en Comodoro Rivadavia.

Los elementos donados se distribuyeron entre la Asociación Vecinal del Barrio Laprida, el Hogar Comedor "Mirella", la Fundación Cristiana Evangélica que atiende comedores de Km 17 y 18, Asociación Vecinal del Barrio 25 de Mayo, Hospital Regional y Hospital Alvear.

Sobre un domingo que amaneció nublado y frío, los atletas se reunieron a las 9.00 en el hall de la Universidad, donde recibieron los kits y las camisetas. Una hora más tarde, se largó la caminata de 3K y la corrida de 8K. En escena, estudiantes, graduados, profesores, no docentes, vecinos y atletas de Comodoro Rivadavia y sus alrededores demostraron su compromiso.

Los caminantes iniciaron el recorrido desde el predio de la Universidad, sobre la ruta provincial Nº 1 hacia el Barrio de Km 5, al llegar hasta la rotonda de avenida del Parque, retornaron al edificio universitario. Una vez allí, mientras esperaban a los corredores se organizó una divertida clase de zumba que logró ahuyentar las bajas temperaturas y renovó el entusiasmo de los caminantes y del público presente.

Esta 4ta. Edición de la Caminata y Corrida Solidaria, contó como siempre, con el acompañamiento de Nancy Regina a través del Club de Triatlón Acuarium. El director de Deportes Javier Lancelotti, ofreció palabras de reconocimiento por el acompañamiento brindado "al Ente Comodoro Deportes, Othar Macharashvilli, Hernán Martínez, Roberto Grupallo, y agradecimiento muy especial a nuestros compañeros no docentes, Jessica Fernández , Juan Pablo Arrebol, al grupo de Audiovisuales que nos acompañó en todo momento, a nuestros alumnos que colaboraron no solo en la entrega de remeras y medallas para cada participante sino que también como fiscales y banderilleros a Sandra Varela que junto a su grupo, pusieron la cuota de color, baile y música para la alegría de todos los participantes", resaltó.

Asimismo resaltó "el esfuerzo realizado por la Universidad junto a todas sus secretarías y facultades sumado a los distintos comercios y empresas que colaboraron con este importante evento para la institución y que han hecho posible que esta corrida universitaria haya sido un éxito".

Una mesa con frutas y agua estuvo a disposición de todos los atletas como también el trabajo solidario de los integrantes de Enfermería de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, junto al grupo de Salud de la MCR y de Provincia, estuvieron presentes realizando los controles de presión arterial y suministrando los datos de peso y talla de quienes solicitaran. Asimismo, el equipo de Masajes de Recuperación Deportiva, asistió a los corredores quienes agradecieron "la buena onda y predisposición del grupo".

A la hora de los reconocimientos, los organizadores reconocieron a los tres primeros lugares de cada una de las categorías participantes, mientras que a la totalidad de los corredores participantes se les entregaron medallas.



PANORAMA



INDIVIDUAL 5K CABALLEROS

1. Alberto Luna 17,20

2. Cofre Franco 17,41

3. Mauricio Veuthey 17, 44

4. Gustavo Carrizo 18,15



GENERAL INDIVIDUAL CABALLEROS 8K

1. Claudio Omar Cretton 30,27

2. Nazario Clar Master 30,47

3. José Carrasco 30,50

4. René Carrasco 30,52

5. Pablo Salazar 31,01

6. Gerónimo Martínez 31,26

7. Lucas Mendoza 31,33

8. Gustavo Paillán 31,40

9. Julián Robinson 31,59

10. Rodrigo Figueroa 32,04



JUVENILES CABALLEROS

1. Lucas Mendoza 31,33

2. Rodrigo Figueroa 32,04

3. Emanuel Pradels 36,29

4. Christian Bugli 37,08

5. Fabián Lanizante 38,57

6. Favio Leonel Maigua 44,20



JUVENILES DAMAS

1. Lorena Ilgner 44,21

2. Romina Pérez 45,18



MAYORES CABALLEROS

1. Damián Dura 32,23

2. Juan Ignacio Pérez Lindo 32,32

3. Aarón Pérez 32,12

4. Emiliano Orquera 34,05

5. Leandro Carrilaf 35,32

6. Sáez Jonatán 37,30

7. Juan Barboza 38,23

8. Jorge Karam 38,57

9. Marcos Durante 39,11

10. Denis Arias 39,57



MAYORES DAMAS

1. Gabriela Vera 36,12

2. Cinthia Vidal 38,56

3. Romina Carrilaf 38,59

4. Romina Carrilaf 40,52

5. Noelia Oyarzun 42,54

6. Sabrina Romero 43,49

7. Andrea Juárez 48,25

8. Roció Suzze 49,21

9. Micaela Kalpactchieff 50.18

10. Murphy Mirella 50.19



MASTER A INDIVIDUAL CABALLEROS

1. José Carrasco 30,50

2. René Carrasco 30,52

3. Gerónimo Martínez 31,26

4. Emanuel Flores 32,52

5. José Mamani 33,03

6. Lucas Paz 34,21

7. Angel Rojas 35,50

8. Ricardo Montaño 36,57

9. Celso García 36,57

10. David Ahumada 37,12



MASTER A INDIVIDUAL DAMAS

1. Natalia González 36,37

2. Jessica Cabibbo 37,51

3. Valeria Guerrero 41,34

4. Silvana Fernández 45,41

5. Alicia Bayón 46,02

6. Franco Villanueva 50.10

7. Rosana Vivar 50.19

8. Luciana Antinao 50.38

9. Andrea Santana 52,33

10. Paola Vera 56,33



MASTER B INDIVIDUAL CABALLEROS

1. Claudio Cretton 30,27

2. Nazario Clar 30,47

3. Gustavo Paillan 31,40

4. Miguel Julián 31,59

5. Omar Méndez 33,06

6. Luis Magno 37,07

7. Andrés Araneda 38,35

8. Jairo Saldivia 41,02

9. Daniel Loncón 41,05

10. Márquez Esteban 41,11



MASTER B INDIVIDUAL DAMAS

1. Valeria Vázquez 39,22

2. Romina Fernández 40,00

3. Tamara Díaz 40,02

4. Sonia Villagrán 41,28

5. Nancy Suárez 42,11

6. María Huentequeo 43,01

7. Julieta Orellana 43,57

8. Patricia Cerezo 44,18

9. Karina Vidal 47,23

10. Miriam Sanchez 47, 54



MASTER C INDIVIDUAL CABALLEROS

1. Cristian Chávez 32, 14

2. José Mancilla 36,37

3. Oscar Zalazar 38,03

4. Pablo Toranzos 40,22

5. Diego Marincovich 40,31

6. Diego Lazzarone 40,44

7. Cristian Aguirre 41,19

8. Vidal Martin 43, 16

9. Hernan Muruchi 43, 49

10. Alberto Bressan 45, 14



MASTER C INDIVIDUAL DAMAS

1. Mirta Méndez 37, 06

2. Mariana Páez 40,49

3. Araceli Maza 41,05

4. María Márquez 41,14

5. Selva Zurbrissen 42,08

6. Silvana Almonacid 42,35

7. Daniela Romero 42,56

8. Mariana Gordillo 45,06

9. Griselda Bilbao 45,16

10. Carolina Soto 45,42



MASTER D INDIVIDUAL CABALLEROS

1. Pablo Salazar 31,01

2. Ruarte Oscar 32,10

3. Carlos Borgesi 32,12

4. León Troncoso 32,38

5. Juan Manuel Szlapelis 34,29

6. Christian Freffinger 37,55

7. Edgardo Giménez 38,07

8. Andrés Millahuala 38,16

9. Juan Manuel Gandulfo 41,15



MASTER D INDIVIDUAL DAMAS

1. María D' Ambrosio 34,31

2. Mariela González 40,04

3. Lidia Schiro 43,21

4. Lorena García 50.23

5. María Rosa Possi 52,24

6. Roxana Del Valle Bayón 53,29



MASTER E INDIVIDUAL CABALLEROS

1. Cristian Díaz 32,50

2. Néstor Romero 36,33

3. Rodrigo Flores 36,40

4. Jorge Daniel Savala 37,20

5. Mauro Quiñeneo 39,59

6. Guillermo Ernesto Maigua 41,53

7. Marcelo Alejandro Muñoz 42,51

8. Santiago Mozzoni 43,53

9. Sergio Rakitsky 44,58

10. Rodolfo Aramburu 49,24



MASTER E INDIVIDUAL DAMAS

1. Mirta Martínez 42,34

2. Karina Oyarzun 42,39

3. María Alejandra Pylypczuk 42,53

4. Claudia Elizabeth Gómez 45,19

5. Elizabeth Carrizo 46,33

6. Graciela Mazzeo 47,29

7. Mariana Vacca Ibarguren 49,39

8. Andrea Arbe 50.40

9. Elsa Ñanco 54,26



MASTER F INDIVIDUAL CABALLEROS

1. Gino Jesús Balocchi 35,04

2. Sergio Igor 37,04

3. Luis Buttazzi 37,38

4. Néstor Buttazzi 38,14

5. Alejandro Marín 38,41

6. Raúl Rasjido 39,01

7. Juan José Leiva 39,42

8. Renato Velázquez 43,04

9. Delgado González 45,05

10. Pedro Naguelquin 45,50



MASTER F INDIVIDUAL DAMAS

1. Doris Vidal 46,41

2. Esilda Leiva 47,46

3. Alejandra Barrionuevo 48,36

4. Liliana Díaz 49, 30

5. Gladys Carrizo 50, 01

6. Miriam Beatriz Russo 57, 03



MASTER G INDIVIDUAL CABALLEROS

1. Jorge Catalán 34, 15

2. Daniel Bladilo 37, 10

3. Mario Sosa 37, 52

4. Néstor Santana 38, 58

5. Jorge Guerrero 39,26

6. Audolin Maldonado 45,08

7. Félix Eugenio Zarate 50,47

8. Rafael Pérez 51,43



MASTER G INDIVIDUAL DAMAS

1. Mónica Chiguay 40,46

2. Leticia Gallegos 45,32

3. Yolanda Olivera 48,38

4. Ingrid Añasco 51,39



