Una multitudinaria marcha por el crimen de Candela

La columna de manifestantes que caminó por el centro trelewense mostró una gran cantidad de carteles relacionados al crimen de la niña Candela Rodríguez (14), asesinada el pasado fin de semana: "Justicia x Cande", "Jorgelina asesina" y "Todos somos Cande", entre otros panfletos.

Los cánticos se concentraron en Jorgelina Dominguez Reyes, la mujer de 27 años a la que acusan de haber asesinado con un arma de fuego a Candela. "Que se pudra en la cárcel", fue la consigna que se escuchó en las escalinatas de la Fiscalía de Trelew.

La gente exigió a la Justicia que "deje de ser una refugiada, esta hija de p..., cobra un sueldo y hay una jueza que le pasa plata. Es una delincuente".

Valeria, tía de la nena asesinada, confesó que previamente al hecho, habían tenido sensaciones de temor y amenazas. Pero que nunca pensó que todo podría terminar así.

"Aún no caigo en lo que pasó -le dijo a diario Jornada-. Mi sobrina era muy colaboradora, siempre ayudaba a sus amigas en todo lo que podía. Era una chica normal con las peleas que toda nena puede tener, una discusión. Lo que no entiendo es en qué momento apareció esta asesina a terminar con la vida de mi sobrina... no lo entiendo", expresó.

Asimismo, Vilma Felices, de 42 años, madre de Candela, junto con el padrastro, Julio Millanao, convocaron a otra marcha para el sábado próximo a las 18.