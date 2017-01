"No tengo plata para el shampoo y el ratón Pérez sólo me trae monedas. Macri tomate el palo", dice en un gracioso video.

Una niña cordobesa pide en un video, que se está convirtiendo en viral, la vuelta de Cristina Kirchner a la presidencia y la salida del actual presidente Mauricio Macri.

Entre las razones, enumera: "No tengo para el shampoo, no tengo para las vacaciones y el ratón Pérez sólo me trae monedas", para terminar el gracioso e imperdible video diciendo "tengo una idea, tomate el palo y que vuelva Cristina".