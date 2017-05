El Patagónico | Regionales - 10 mayo 2017 Una protesta de estatales llegó ayer hasta la planta de osmosis inversa

Poco más de 200 manifestantes, entre docentes, jubilados de la administración pública, algunos trabajadores de la Fundación Santa Cruz Sustentable, municipales, militantes del Partido Obrero y desocupados de la construcción afiliados al SITRAIC, protagonizaron a mediodía de ayer una extensa caminata desde la plazoleta del Gorosito hasta la plata de ósmosis inversa.

La columna se desplazó por la Ruta 3 hacia ese emprendimiento industrial situado a unos dos kilómetros del acceso norte, contando con la espontánea colaboración en seguridad vial por parte de personal de Gendarmería que realizaba una guardia de rutina.

Al llegar, los manifestantes no dialogaron con ningún responsable de la obra y solo se limitaron a apostarse en el ingreso al obrador, desplegando banderas y pancartas que sintetizaban los cinco reclamos básicos que reclama la comunidad.

Uno de ellos es precisamente que se aceleren las obras de esa planta que se halla en su etapa final de construcción y convertirá en potable el agua de mar para dar solución a la problemática de abastecimiento del vital elemento para una ciudad que ya tiene más de 70 mil habitantes.

Otros están centrados en exigir al gobierno provincial que regularice el pago de salarios a todos los trabajadores estatales para posibilitar la normalización de actividades esenciales como la educación y la atención en hospitales públicos.

Además, se pide que finalice la intervención en la Caja de Servicios Sociales cuyo funcionamiento es por demás deficiente y que la justicia ejerza funciones sin condicionamientos políticos.



HOY HABRA ANTORCHAS Y REPUDIO A LA CORTE

Antes de emprender el retorno a la zona céntrica, se acordaron detalles de la nueva marcha de antorchas que se realizará esta noche, la cual también coincidirá con la movilización a nivel nacional por la cual se repudiará el fallo de la Corte Suprema que benefició a represores de la última dictadura militar.

Por otra parte el secretario general de seccional del gremio docente, Osvaldo Mazo, dijo que el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, debería hacerse eco de los serios problemas que afrontan los docentes santacruceños y no limitar su gestión a las situaciones de conflicto de su área que ocurren en Buenos Aires.

A su vez el dirigente del Partido Obrero, Omar Latini, afirmó que la construcción de la planta de ósmosis inversa es el resultado de un masivo reclamo que hizo la comunidad de Caleta Olivia hace poco más de dos años y ayer se llegaba a ese lugar para solicitar simbólicamente que las obras se finalicen cuanto antes.

Finalmente, vale señalar que durante el trayecto de la marcha un reducido grupo de docentes, disidentes de la actual conducción local, profirió algunos insultos a un reportero gráfico del portal digital La Vanguardia del Sur, atribuyéndole vinculación con el gobierno provincial, acusación que no fue compartida por la mayoría de los docentes que protagonizaron la manifestación.

Fuente: