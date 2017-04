El Patagónico | Autos y Motos - 15 abril 2017 Una prueba a la nueva Ford Kuga 2.0 Titanium En esta oportunidad les presentamos a la tercera generación del SUV de Ford para el segmento C (Compacto): la nueva Kuga; que se había lanzado por primera vez allá por septiembre de 2013.

Kuga llega directamente importado desde la fábrica que la marca del óvalo posee en España, con una sola motorización 2.0 Ecoboost de 240 CV y 380 Nm (la más potente de su segmento), asociado a una caja automática secuencial de seis marchas. A su vez, se ofrece en tres versiones: SEL 4×2, SEL 4×4 y Titanum 4×4.

Un producto que reúne las mejores condiciones para el uso diario en ciudad, pero también para escaparse a la ruta y emprender un viaje confortable en familia. Además redobla la apuesta, porque podés sacarlo del asfalto y llevarlo a cualquier terreno ya que reúne óptimas condiciones para la conducción off road.

Uno de los pilares fundamentales del Nuevo Kuga es la evolución del Kinetic Design, la corriente de diseño de Ford que busca transmitir movimiento aún cuando el auto está detenido. Un lenguaje estilístico que le cambió la cara a la marca y le hizo ganar premios en todo el mundo.

El volante es otra novedad porque ahora luce refinado y resulta más cómodo para el agarre. Integra las funciones del teléfono, control crucero y computadora de abordo. Incluso agrega las levas para operar de manera secuencial la caja de cambios.

En la versión Titanium que probamos se introdujeron tapizados claros con el mismo color sobre el revestimiento de las puertas. No sólo es agradable a la vista y al tacto, aportando un plus de elegancia, sino que también son materiales fáciles de lavar, aunque lógicamente es un color demasiado sufrido si su ámbito es el offroad. A su vez, toda la ambientación del interior se realiza a través de luces con tecnología LED.

La consola central sufrió algunas variaciones, pues ahora el climatizador cambió sus comandos por unos mucho más accesibles. Por otra parte, incorpora una nueva pantalla táctil de 9 pulgadas, que integra al SyNC 3.

El tablero de instrumentos es muy completo y fácil de visualizar gracias a su generoso display y los números grandes de los relojes analógicos. Presenta dos cuadrantes circulares para cumplir las funciones de velocímetro y cuentarrevoluciones.

El nuevo Kuga incorpora un eficiente y avanzado sistema Engine Start-Stop. que apaga el motor cuando el vehículo está detenido por períodos breves. Cuando se conecta la marcha directa para reiniciar la marcha el motor se enciende automáticamente casi en silencio. De esta manera no sólo busca economizar combustible sino que también reduce las emisiones contaminantes.

Como desde su primera generación, Ford Kuga es líder en términos de seguridad dentro de su segmento porque tanto a nivel estructural como en los sistemas preventivos y de protección tras un impacto, no tiene rivales.

En términos de seguridad activa dispone de diversos sistema como el Sistema de Frenos de Emergencia con la Distribución Electrónica de Fuerzas de Frenado que se complementan con el ABS obligatorio. A su vez, reúne algunos dispositivos importantes teniendo en cuenta el perfil del vehículo y las posibilidad que ofrece para salir el asfalto. Estamos hablando de los controles de estabilidad y de traccion, y control de balanceo de trailer. Este compensa ese balanceo que puede producise a velocidad alta o por el efecto de los vientos laterales.

Si bien no es un vehículo para el offroad extremo, lo probamos en Arawak en los diferentes tipos de obstáculos y clases de piso, comprobando un muy buen desempeño, disponiendo de un buen despeje al piso (20 cm). Pudimos sortear un camino de piedras de gran tamaño, aunque siempre teniendo cuidado ya que dispone de protección de cárter plástico y no de chapa.

