Una sobreviviente estimó que Alberto Loscalzo había premeditado la masacre

Cinthia López Gotta es una de las tres sobrevivientes de la masacre de Hurlingham y si bien ya recibió el alta no puede evitar salir del horror de la tragedia.

Ayer, en declaraciones al canal de noticias TN, López Gotta aseguró que a su criterio Diego Alberto Loscalzo, el hombre detenido por la masacre, había premeditado el múltiple crimen y que si no se hubiese hecho la muerta la hubiera matado a ella también.

"Para mí, lo tenía premeditado porque ese mismo día preguntó por la mamá de Romina (Maguna). Preguntó si Juana iba a ir a dormir a la casa. El es un loco, es un tipo que hoy está bien y es servicial, compañero, te da todo; y otro día está mal y no te habla, no te saluda", dijo López Gotta, quien era amiga de la familia y vivía en la casa de al lado, en el mismo terreno.

Respecto al hecho, la mujer recordó que cuando ingresó a la casa junto a Vanesa Maguna, su amiga Romina aún estaba viva y Loscalzo aún no le había disparado.

"Se escuchaba que discutían, pero no entendía qué le decía. El le gritaba. De repente, él agarró y le disparó cuatro tiros a Romina y ella cae al piso. Nosotras forcejeamos con él para sacarle el arma y no pudimos. Entonces nos quisimos escapar de él pero le disparó primero a Vanesa y después a mí. Yo me caí y me hice la muerta porque él me iba a rematar porque me apuntaba al pecho", explicó.

Luego, continuó: "las tres estábamos tiradas en el piso, Romina al lado de la puerta del baño, Vanesa en el medio del comedor y yo adentro del cuarto, haciéndome la muerta. El salió y escucho que sale Darío, el marido de Vanesa, que también lo mató".

Cinthia descartó que una publicación de facebook escrita por Romina recordando al padre de sus hijos sea el detonante de la tragedia. "El tenía esto planeado de antes".

Por otro lado, la Justicia de Garantías de Morón convirtió en detención la aprehensión de Loscalzo, imputado por cinco homicidios agravados y dos tentativas de homicidio agravado, informaron ayer fuentes judiciales.

El juez de Garantías 4 de Morón, Alfredo Meade, hizo lugar al pedido de la fiscal de Violencia de Género de ese distrito, Paula Hondeville, a cargo de la investigación del hecho.

Hondeville imputó a Loscalzo por "homicidio agravado" dada la relación de pareja previa que mantenía con Romina Maguna (36); los homicidios agravados "por el uso de arma" de Vanesa Gisella Maguna (38), Juana Paiva (55), José Eduardo Maguna (34) y Darío Daniel Díaz (33), y las tentativas de homicidios agravados "por el uso de arma" de la mujer embarazada Mónica Beatriz Lloret (36), de la hija adolescente de esta y de la vecina Cinthia López Gotta.