Brenda Vargas fue beneficiada hace cuatro días con prisión domiciliaria y ahora no se presenta en la Justicia para contar lo que sabe sobre la muerte de Néstor Vázquez. Olga Cañupan, la madre de la víctima considera que la mujer puede estar amenazada por los imputados. Además, advierte que denunciará al juez Alejandro Soñis que le dio domiciliaria sabiendo que pondría en riesgo otro caso.

Una testigo presencial del crimen no aparece

El acusado Claudio Vera y su ex pareja, Brenda Vargas(foto), mantuvieron comunicaciones telefónicas entre las 17:30 y las 19:30 del 17 de marzo de 2014, día en que fue asesinado Néstor Vázquez.

El acusado Claudio Vera y su ex pareja, Brenda Vargas(foto), mantuvieron comunicaciones telefónicas entre las 17:30 y las 19:30 del 17 de marzo de 2014, día en que fue asesinado Néstor Vázquez.

Ayer se otorgó un plazo de diez días de suspensión del juicio oral y público por la muerte de Néstor Vazquez que tiene como imputados a Claudio Vera, Misael Henríquez y Miguel Baeza. El plazo ue solicitado por Fiscalía y acompañado por la querella por la imposibilidad de dar con el paradero de una de las testigos presencial es de la causa, Brenda Vargas quien debería estar cumpliendo con prisión domiciliaria.

Al respecto, la madre de Vazquez, Olga Cañupán denunció que la joven Vargas quien estaba detenida en Trelew por robo con tenencia de armas había sido trasladada a Comodoro el pasado 24 de abril pero los conflictos que tuvo la conformación del Tribunal de enjuiciamiento impidió que se pueda concretar su testimonio.

Y "ahora a esta chica la dejaron con arresto domiciliario, sin argumentos porque Fiscalía había pedido que no se lo otorguen, no sabemos si se fue o la tiene secuestrada esta gente a la chica, porque no aparece en ningún lado", lamentó.

Cañupán culpa directamente al juez Alejandro Soñis que le otorgó el beneficio. "Yo ahora, me voy a dirigir a hacerle una denuncia al doctor Soñís porque él no da argumento para su beneficio, todos sabemos que ella no se iba a quedar en su casa y ni siquiera contaba con la pulsera magnética para controlar su ubicación", dijo la mujer en diálogo con Radio Del Mar.

En cuanto, a la importancia del testimonio de Vargas, Cañupán aseguró que la mujer fue la que "entregó a su hijo" el día del crimen. No obstante, sostuvo: "yo por esto voy a hacer la denuncia al Consejo de la Magistratura porque el juez (Soñis) se tiene que hacer responsable, de todas formas los jueces tienen pruebas para condenar a esta gente, yo confió en ellos porque hay otros elementos además de este testimonio", concluyó.