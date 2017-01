Una vecina de Comodoro se fue de vacaciones a El Bolsón y contrajo Hantavirus

Se trata de Analía Díaz, madre de tres hijas de seis y dos años, y otra de cinco meses, quien se encuentra internada en la cordillera. Según sus familiares, la mujer contrajo el virus justo antes de que se iniciara una campaña de prevención por esta enfermedad, que este año ya ha registrado casos en Bariloche, una de las ciudades de la cordillera que une Chubut y Rio Negro, zona donde en la década del 90 se detectaron decenas de casos, que incluso en 1997 produjeron cuatro muertes en El Bolsón.



En la iglesia donde prestaba servicios de catequista, la parroquia "Nuestra señora del Carmen" de esta ciudad, ayer iniciaron una cadena de oración pidiendo por la pronta recuperación de la joven.



Según se informó, Vidal, ingresó a la guardia del hospital de El Bolsón con un grave cuadro respiratorio y ante la sospecha de un posible caso de ese virus se enviaron las muestras para su análisis.



¿COMO PREVENIR EL HANTAVIRUS?



El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta. Los ratones de campo (principalmente los colilargos) lo transmiten a las personas, propagando el virus en la saliva, las heces y la orina.



Los síntomas son similares a un estado gripal: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas (dolores de cabeza) náuseas, vómitos, y a veces dolor abdominal y diarrea. Después de algunos días también puede haber dificultades respiratorias que pueden agravarse.



Lo cierto es que durante estos primeros días del año ya se detectaron otros casos en La Plata, en Bariloche y en Chile. Desde el Ministerio de Salud aseguran que para prevenir el virus se debe evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones; evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas; tapar orificios en puertas, paredes y cañerías; mantener la higiene con agua y lavandina; colocar huertas y leña a más de 30 metros de las viviendas; cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor del domicilio; ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados (viviendas, galpones) y cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo húmedo antes de ingresar.



Además se sugiere limpiar pisos, mesas, cajones y alacenas con lavandina y agua; humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo. También al acampar se propone hacerlo lejos de maleza y basurales; no dormir directamente sobre el suelo; consumir agua potable; y si se encuentra un roedor vivo: usar veneno para roedores o tramperas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo). Mientras que si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 centímetros de profundidad o quemarlo.

