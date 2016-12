Una vecina teme que un poste caiga sobre su casa

Desde el viernes que el poste de telefonía se encuentra pendiendo de un paredón, que es lo único que impide que no caiga sobre una casa.

Esta mañana Gilda Argota, una vecina del barrio San Cayetano, se acercó a El Patagónico para dar a conocer la situación peligrosa a la que están expuestos los vecinos de la zona tras el fuerte temporal de viento del viernes último. Un poste cayó sobre el paredón de casa y teme que el mismo ceda, ocasionando que el poste de grandes dimensiones aplaste el techo de la vivienda o caiga hacia algún otro lugar lastimando a vecinos.

Si bien llamó a Telefónica porque el poste es de telefonía, no ha tenido respuesta. "Los cables no se rompieron y por eso no han ido", afirmó.

La mujer que vive junto a su hijo en Calle 2995, esquina entre Campora y Ricardo Balbín indicó que ante la falta de respuestas es que decidió acercarse al diario. "Sé que Defensa Civil tiene mucho trabajo, pero temo que el poste se apoye demasiado en el techo y éste se caiga".