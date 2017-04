Una vez sancionada la Ley habrá que debatir "el autocultivo"

El Senado trata este miércoles el proyecto de ley para avanzar en la investigación médica y científica del uso del cannabis medicinal y de sus derivados.

Los integrantes de las Comisiones de Salud, Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Hacienda apoyaron de manera unánime el dictamen luego de escuchar los testimonios de médicos y familiares de pacientes con problemas neurológicos que utilizan el aceite de cannabis y se espera que hoy el proyecto quede transformado en Ley.

"La ley va a salir hoy, creo que tenemos el consenso suficiente para obtener los votos, y de esta manera quede sancionada", vaticinó el senador Alfredo Luenzo aunque indicó que será "una ley con sabor a poco porque queda solamente focalizada su aplicación a la epilepsia refractaria y -el cannabis medicinal- puede tratar muchas otras patologías. Pero avanzamos, dimos un paso adelante, falta muchísimo, hay que seguir trabajando en mejorar esta ley", sostuvo.

El proyecto, sancionado a fines del año pasado por la Cámara de Diputados, no prevé el autocultivo y el legislador chubutense remarcó la necesidad de poner "en debate serio" esta cuestión porque "es un tema que está entre nosotros y no podemos tener gente encarcelada porque cultiva dos plantas de marihuana para aliviar su dolor en casos de artritis, cáncer u otras patologías. No lo podemos permitir, tenemos que darle tratamiento, abordarlo y ponerlo sobre la mesa".

Al autocultivo habría que "regularlo y controlarlo", consideró Luenzo y agregó que lo más preocupante "es la situación sanitaria, porque es muy delicado, la sanidad que tiene que tener el proceso - para obtener aceite de cannabis- es muy importante", describió el senador a los micrófonos de Radio Del Mar.