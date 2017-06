Unánime repudio también en Chubut

El diputado nacional por Chubut, Santiago Igon, manifestó ayer su preocupación por la medida que tomó el Gobierno nacional respecto a las pensiones nacionales no contributivas. "Lo anticipamos hace 10 días: Mauricio Macri iba a recortar por donde más dolía. Ayer hicieron efectivas las bajas de 83.000 pensiones no contributivas que otorgaba el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación", cuestionó.

El legislador nacional calificó la decisión como "insólita" y "cruel", dado que "comenzaron diciendo que no querían trabajar, hasta decir que alguien que padece síndrome de Down puede trabajar tranquilamente". Y cuestionó la posición del Poder Ejecutivo de Esquel que defendió la medida adoptada. "El intendente (Sergio) Ongarato mantiene un silencio que aturde y todos aquellos que cobraban su pensión no saben cómo van a vivir", afirmó.

La CGT Saúl Ubaldini también ayer se manifestó en contra del recorte a las pensiones por discapacidad mediante un comunicado en el cual expresó "su total repudio a la decisión del presidente Macri de quitar más de 80.000 subsidios por discapacidad".

"Repudiamos los dichos de su gabinete que con total frialdad y poca sensibilidad social arremeten contra las personas con capacidades diferentes. Exigimos al Gobierno nacional que revea la situación y dé marcha atrás con esta decisión política que se suma a otras tantas que van en contra de los ciudadanos más vulnerables de la sociedad", sentenció la organización sindical.

"Ayer fueron nuestros abuelos y nuestros niños, hoy son las personas que poseen capacidades diferentes. También pedimos a la Justicia que intervenga y obligue al Gobierno a retractarse, tal como sabemos que en otras ocasiones, de igual o mayor gravedad, atentó contra los derechos del pueblo argentino", sentenció.