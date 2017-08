Unidad Ciudadana fue la fuerza más votada en las mesas de extranjeros

El Frente Unidad Ciudadana fue la fuerza más votada para cargos provinciales en las mesas bonaerenses para extranjeros residentes, habilitadas en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto último, aunque Cambiemos se impuso en seis de las ocho secciones electorales, se nformó ayer en forma oficial.

La Junta Electoral bonaerense precisó que la alianza gobernante se impuso en seis de las ocho secciones electorales en que se divide políticamente la provincia de Buenos Aires, al imponerse en la Primera, Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima, mientras que Unidad Ciudadana ganó en la Tercera y la Octava, con un total de 53.795 votos para el kirchnerismo contra 37.795 de Cambiemos, tras el escrutinio definitivo de las más de 1.600 mesas de extranjeros en los 135 municipios.

La información publicada por la Junta Electoral en su página web, detalla que el oficialismo se impuso en la Primera (36,4% de los votos), en la Segunda (37,9%), en la Cuarta(34,6%), en la Quinta (38,3%), en la Sexta (33,4%) y en la Séptima (39,8%).

Por su parte, Unidad ciudadana ganó la Tercera (53,3% de los votos) y la Octava (36,5%).

En la provincia de Buenos Aires están habilitados para votar 645.000 residentes. Del total quienes tienen residencia en esa jurisdicción a partir de 2009 están obligados a sufragar en las elecciones para las categorías provinciales y municipales: gobernador y vice, legisladores provinciales, intendente, concejales y consejeros escolares.

Fuentes partidarias consultadas sobre el escrutinio indicaron que el ausentismo fue muy elevado en todas las secciones.

Las mismas fuentes indicaron que en cada elección suele haber un 20% de nativos que no se presentan a votar, aunque el número de extranjeros que no concurre es mayor dado que el voto extranjero no está muy difundido ni bien organizado, y recordaron que las penalidades por no ir a sufragar son muy relativas.

Hay que recordar que al tratarse de una elección provincial, la Junta Electoral controla todo el proceso y está a cargo del escrutinio, a diferencia de lo que ocurre con la elección de nativos.

El padrón bonaerense de extranjeros está compuesto por unos 255.000 paraguayos, mientras que 116.000 son de Bolivia, 66.000 italianos, 47.000 uruguayos y 42.000 peruanos, entre otros.