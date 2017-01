El Patagónico | Deportes - 26 enero 2017 Unión Comodorense se prepara para medirse con lo mejor del vóley femenino Con menos de un año de competencia, y superando las instancias local e interprovincial, el equipo de la capital petrolera llevará a la ciudad por primera vez a la Liga Nacional, donde se enfrentará a los mejores 20 planteles de Argentina. El 10 de febrero debutan como anfitriones de River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata. Ahora tratan de sumar apoyo a fuerza de gestión.

por Angel Romero

a.romero@elpatagonico.net

Por primera vez en la historia de Comodoro Rivadavia, el vóleibol femenino participará en la Liga Nacional, cuando el equipo Unión Comodorense oficie de anfitrión de River Plate el 10 de febrero, en un campo de juego a definir, dado que todavía no está confirmado el Complejo Huergo. Luego recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Con una base de 8 jugadoras adultas que vienen con un rodaje de 9 años, por distintos escenarios de la capital petrolera, fue sobre marzo del año pasado que a fuerza de "actitud" (como sostiene su entrenador Marcelo Leiva) las chicas se propusieron apostar en grande. Superaron la instancia local y quedaron en segundo lugar al medirse con sus pares de Santa Cruz, sobre finales de año.

"Como Santa Cruz tenía problemas económicos para participar, nos preguntaron a nosotras si estábamos dispuestas a ocupar la plaza", sostuvo Carina Montecino. De esa manera, sobre fines de octubre se confirmó que Unión participaría de la Liga Nacional Femenina A1.

Con ello comenzó otro partido fuera de la cancha, en busca de apoyo estatal y privado para traer al mejor vóley de la Argentina a nivel clubes a Comodoro Rivadavia.

Forma Travel, Termap y Coca Cola Andina fueron las primeras empresas (únicas hasta el momento) en sumarse al desafío. Sólo resta confirmar el Complejo Huergo como escenario de los encuentros (una de los pocas canchas que cumple con los requisitos dispuestos por el reglamento).

"Para nosotros fue todo en ascenso, porque entrenando sólo una vez por semana (los lunes en el SUM de la escuela 731) nos encontramos con buen rodaje en las instancias locales e interprovinciales, para que nos llegue esta oportunidad que es única, porque por primera vez la ciudad se convierte en sede del máximo nivel", destacó el entrenador Marcelo Leiva.

Unión Comodorense forma parte del grupo E, junto a River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata. Según el reglamento, clasifican a la siguiente zona los tres primeros puestos de cada zona. Por ello resta confirmar si las comodorenses ya tienen asegurada esa instancia, dado que a último momento y por cuestiones económicas Olimpo de Bahía Blanca se bajó de la competencia.

"Desde que se nos confirmó la plaza, empezamos a tener otro tipo de desgaste, que es golpear puertas para conseguir financiamiento. Y es agotador, porque todo tenemos que pensarlo en '20', que es el número de jugadoras. Desde dos juegos de camisetas hasta ver cómo vamos a hacer para viajar a jugar a Buenos Aires", sostuvo Montecino.

La Liga Nacional de vóleibol femenino se juega durante el verano y concluye en marzo, para que cada equipo pueda volver a animar sus torneos locales (donde el fuerte es el Metropolitano, en cuanto a nivel de juego y adhesiones).

"Nosotras ya somos veteranas, incluso las que formamos la base del equipo superamos los 30 años, y para esta Liga convocamos y sumamos a chicas jóvenes, porque la idea es darle continuidad a este camino. Que en Buenos Aires sepan que acá también hay jerarquía de juego y futuros del deporte para tener en cuenta", recalcó Montecino.

Claudia Taquías se sumó con su experiencia en la disciplina como asistente técnico. Mientras que equipos de varones se ofrecieron para mantener amistosos con Unión, que cuenta los días para el debut.

"Somos un equipo de puertas abiertas. Por ello, cuando clasificamos invitamos a varias jugadoras a sumarse como refuerzos. Algunas, por compromisos laborales o de estudio, no pudieron. Y otros se ofrecieron para sumar rodaje. Comodoro Deportes nos facilitó el municipal 4 y el 1. Ahora esperamos confirmar el campo de juego y poder sumar todas las adhesiones posibles, porque será la ciudad quien reciba al mejor vóley de la Argentina, y queremos estar lo más consolidados posibles porque hay mucho por hacer", concluyó Leiva.





> Programa Grupo E

Liga Nacional Femenina

- 3 febrero: River vs GELP.

- 5 febrero: GELP vs River.

- 10 febrero: Unión vs River (en Comodoro Rivadavia).

- 11 febrero: Unión vs River (en Comodoro Rivadavia).

- 17 febrero: GELP vs Unión (en Comodoro Rivadavia).

- 18 febrero: Unión vs GELP (en Comodoro Rivadavia).

- 23 febrero: River vs GELP.

- 25 febrero: River vs Unión.

- 26 febrero: GELP vs Unión.



> Plantel

1- Carina Montecino (central).

2- Marcia Rearte (central).

3- Victoria Valdebenito (opuesto).

4- Lorena Armendariz (opuesto).

5- Noelia Vargas (armador).

6- Marianela Mendoza (punta).

7- Paula Ojea (punta).

8- Virginia Giménez (punta).

9- Natalia Avila (central).

10- Anahí Montoya (armador).

11- Pamela Viusent (opuesto).

12- María Ortega (punta).

13- Rocío Mora (central).

14- Gisela Segura (punta).

15- Ivana Taccari (líbero).

16- Nimia Domínguez (central).

17- Oriana Amorín (líbero).

18- Bianca Salazar (central).

19- María Laura Rodríguez (armador).

20- Lorena Rementería (líbero).



CUERPO TECNICO

- Mánager: Omar Nieva.

- Suplente: Gustavo Martínez.

- Colaborador técnico: Cristian Cifuentes.

- Directora de competencia: Silvia Misiunas.

- Director técnico: Marcelo Leiva.

- Asistente técnico: Claudia Taquías.



