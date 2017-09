Universidad: 113 profesionales recibieron su título de grado y cuatro en posgrado

En el Aula Magna de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ayer se realizó la CLI Colación de Grado donde 113 profesionales recibieron sus títulos.El acto comenzó a las 18:30 con la participación de los decanos de las Facultades de Ciencias Económicas, Daniel Urie; Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Mónica Freile; Ciencias Jurídicas; Augusto Ferrari; Ingeniería, Graciela Noya; y de Humanidades y Ciencias Sociales, Graciela Iturrioz.El rector, Alberto Ayape, fue quien entregó los títulos a los egresados de la LXI Colación de Posgrados: la doctora en Farmacia, Analía Uhrich, y los especialistas en Contaminación de Aguas Subterráneas, Alejandro Burgos, Eduardo Chocan Saldoval, Alicia González y Daniel González. Este último es actual secretario municipal de Ambiente.Luego recibieron sus títulos de grado los 27 profesionales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, los 45 de Ciencias Naturales, 10 de Ciencias Jurídicas, 10 de Ciencias Económicas y los 21 de Ingeniería.El rector felicitó a los graduados y resaltó que el esfuerzo de la comunidad universitaria que permite que hoy puedan tener su título. “Esto es posible gracias al esfuerzo de todos los trabajadores que, a través de sus impuestos, podemos gozar de una educación de nivel terciario y de una universidad pública, gratuita y democrática”, aseguró.Ayape también valoró el compromiso del personal no docente que obtuvo el diploma de técnicos universitarios en Gestión y Administración de Universidades destacando el compromiso con la casa de altos estudios.CUIDAR LA UNIVERSIDADAsimismo, el titular de la UNPSJB llamó a cuidar la educación pública y gratuita al considerar que en Argentina se está viviendo un proceso de querer privatizar a las instituciones. “En todo el mundo se está viendo con buenos ojos la privatización de la educación, como quien nos dice que quien paga valora. Pero este sistema es el que le permite a la mayoría de ustedes poder tener un título universitario. Posiblemente, sin este sistema, yo no podría tener un título universitario”, afirmó.Ayape detalló que el 32% de los estudiantes de esta colación de grado fueron becados por la Universidad y que el 83% son primeros universitarios de la familia. "Esto revela la inclusión del sistema. Nosotros tenemos que saber cuáles son los intereses que tenemos que defender porque esto es un esfuerzo de años de trabajo en conjunto que no podemos perder”, aseveró.A la vez, agradeció a todas las personas que participaron durante su gestión que termina este año, teniendo en cuenta que la votación que definirá al nuevo rector se desarrollará el 11 de octubre cuando se reúna la Asamblea Universitaria."Esta Universidad ha tenido una prioridad, en su política, debe ser el estudiante, por eso tenemos el mejor sistema de beneficios estudiantiles del sistema nacional y seguramente quienes continúen con la administración, seguirán ese camino”, auguró.