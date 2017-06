Unos 500 trabajadores de SP cobrarán el lunes su indemnización

Después de arduas negociaciones hoy finalmente la juez a cargo del concurso de la empresa YPF le puso fecha al pago de las indemnizaciones a los trabajadores; el depósito deberá comenzar el próximo lunes y alcanza a unos 512 trabajadores petroleros, develó esta tarde el secretario general de Petroleros Privados Jorge Avila.

Asimismo, detalló que el pago de las indeminizaciones exigirá por parte de la empresa una erogación de 340 millones de pesos. La solución de acuerdo a los dichos del dirigente no es definitiva en lo que a gestiones se refiere, dado que ahora se inicia un nuevo camino de lucha para el sindicato con la posibilidad de reubicar al personal que fue desvinculado.

"La reubicación va a costar, pero creo que somos la única cuenca que está trabajando, se pararon las inversiones en Salta algo en Mendoza, se anuncia solo la poca inversión que hay en Vaca Muerta, en un yacimiento nacional los únicos que estamos operando somos nosotros. Por eso, nosotros tenemos claro que el futuro de esos trabajadores no es incierto porque ellos fueron obligados a cobrar menos plata, a irse, sabemos que no va a ser rápido, pero serán reubicados".

APROBADOS LOS REPRO POR CUATRO MESES

Camino a una solución para los trabajadores petroleros de la cuenca que quedaron fuera de la industria petrolera, comentó esta tarde Avila en diálogo con el periodista Adolfo Morales que se consiguió el otorgamiento de REPRO por un plazo de cuatro meses. Esta ayuda, es de un monto de 20 mil pesos y servirá para sostener a los trabajadores hasta que las inversiones permitan la reactivación de equipos e incorporación de mano de obra.

"Cuando se firmaron se firmaron los REPRO fue por 1500 trabajadores, de ese número tenemos un listado de 600 trabajadores que se habían ido en diciembre, enero y marzo y a eso se va a agregar la gente de SP o alguna persona que quede sin trabajo", detalló.

"SE VIENEN SEIS MESES DURISIMOS"

Para Avila la solución que se encontró para los trabajadores de SP no alcanza para traer tranquilidad a la cuenca. El próximo lunes continúan las reuniones con YPF por la situación de San Antonio." San Antonio hace poco paró 214 equipos, lo que hace que se devuelvan desde Santa Cruz a un montón de trabajadores que había en esa provincia. Si a eso le sumamos que parte de los trabajadores que quiere despedir Tecpetrol son de San Antonio ahí se agrava el problema". No obstante, Avila señalo que hay esperanzas en que SAI pueda seguir creciendo en la región por lo cual entendió que los términos de la negociación no serán iguales a los que se vivieron con SP.

"Van a ser durísimos los sesenta días que se vienen tenemos problemas en Iberoamericana, con LAXA tenemos problemas de facturación y Dallas Oil tienen problemas, por eso hoy parecemos más gentes de pymes que sindicalistas, pero si no hay negociación el trabajador se queda en la calle por eso estamos tomando la iniciativa. Por eso también no podemos hablar de salarios con mil despidos en puerta".

Sobre la posibilidad de conseguir el incremento salarial del 25 por ciento que el Sindicato exige, indicó que hay posibilidades de arribar pronto a un acuerdo porque en la mesa de negociación las empresas proponen un 22 por ciento. "No hay grandes diferencias, pero nosotros también queremos una cláusula gatillo por si se dispara la inflación y fundamentalmente queremos arreglar los problemas que venimos arrastrando con las pymes de nada sirve que cerremos algo que después no vayan a poder pagar".