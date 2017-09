UOCRA en alerta por unos 240 despidos en puerta

Este mediodía, el secretario adjunto de la Unión Obrera de la Contrucción de la República Argentina delegación Comodoro, Rubén Crespo confirmó la alarma de despidos en el sector. El dirigente explicó a través de Radio Del Mar que "se vive un momento preocupante, debido a que hubo reuniones con la cámara de la construcción donde se nos notificó a través de una nota que quieren desvincular a 240 compañeros".

Los trabajadores en su mayoría estaban afectados a un plan de viviendas de Zona Norte, que tenía proyectado a unas mil viviendas para distintos gremios y se encontraba a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda. "Hay una situación que planteó la Cámara porque la provincia no puede cobrar los certificados y tienen que reducir a un número muy alto", dijo Crespo.

Esta situación se suma a una baja de un beneficio con el que contaban los trabajadores que estaban en las obras que tiene bajo su órbita el gobierno provincial, mediante el cual cobraban un plus de 1200 pesos. "Son unos 800 compañeros que ya no van a percibir más ese dinero porque no se extendió el plazo del acuerdo", precisó.

Asimismo, Crespo recordó que hay cientos de trabajadores que fueron desvinculados del petróleo y se viene una etapa donde "se termina el ciclo combinado y no hay licitaciones" y eso afecta directamente a unos 100 trabajadores que estaban ocupados de soldadura y cañerías.

En caso, de concretarse el peor escenario que es la baja de 240 trabajadores del plan de viviendas, donde trabajan unos 400 obreros de la construcción, la bolsa de desocupados de UOCRA superaría los 700 trabajadores.