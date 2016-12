El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 23 diciembre 2016 UOCRA y Camioneros se oponen a cualquier achique salarial en YPF

Mientras los gremios de la construcción y de camioneros adelantaron que no firmarán ningún acuerdo similar al que convinieron el miércoles los petroleros de Chubut y Jerárquicos para preservar sus fuentes de empleo en YPF, el diputado provincial y referente petrolero Carlos Gómez, consideró: "cuando tengan el problema, ellos sabrán cómo afrontarlo".

Luego de la firma de un acuerdo con YPF que en concreto reduce los salarios petroleros, el coletazo no se hizo esperar. Ni los camioneros ni los obreros de la construcción están dispuestos a firmar algo similar y lo consideran un retroceso.

Jorge Taboada, secretario general del Sindicato Camionero de Chubut y diputado nacional por Chubut Somos Todos, fue el primero en manifestarse. En Twitter, el caminero no usó eufemismos: "¿Paralizan los equipos de YPF, no saben cuándo los suben y bajan el sueldo de la gente? ¿Qué acuerdo es ese? ¡Camioneros no, a luchar!", posteó.

Taboada rechazó firmar un acuerdo similar. Además, el sindicalista y su comisión directiva desconfían sobre qué pasará luego del 31 de enero. Esa es la fecha límite que se impusieron petroleros y operadoras para sellar un convenio de productividad y el final de un plan vacacional con YPF.

En tanto, Rubén Crespo como secretario adjunto de UOCRA expresó su oposición por el acuerdo. Consideró que podría afectar a los trabajadores de la construcción que prestan servicio en yacimiento y coincidió con Taboada en que la "reducción salarial no es una opción que sea ni siquiera contemplada".

En declaraciones radiales, el dirigente de la construcción indicó que no están dispuestos a bajar ingresos. "Nosotros no hemos firmado nada ni hemos participado en ninguna reunión, nuestra opinión es no quitar estos derechos y si vamos a negociar algo será una obra a futuro, pero no modificaremos leyes en contra del obrero", indicó.

En defensa del acuerdo salió Carlos Gómez, diputado provincial y secretario adjunto del sindicato petróleo. "En Chubut no se dejó bajar ningún equipo y la única alternativa que hay para que continúen es tratar de consensuar la solución con las grandes empresas contratistas", señaló en Radio del Mar.

"Por un lado hay que evitar la situación de despidos pero también hay que ayudar a que la empresa facture. La única condición que estamos poniendo es que preserve las fuentes laborales y en San Antonio ellos se comprometen a crear un diagrama de trabajo por seis meses", comentó al respecto de la principal proveedora de equipos de torre de YPF.

Luego, hizo un comentario acerca del rechazo público de los sindicatos Camioneros y UOCRA. "Es problema de Camioneros y de UOCRA. Cuando tengan el problema, ellos sabrán cómo afrontarlo".

El acuerdo que firmaron los gremios petroleros, que rige por seis meses, implica que los trabajadores que hacen un diagrama 2x1 tendrán un esquema de trabajo mensual de 14 días de trabajo pagos, 7 días de franco y 7 días de suspensión sin percepción de haberes por disminución de actividad. Los que hacen 1x1 trabajarán 10 días pagos, tendrán 10 de franco y 10 de suspensión sin sueldo.

