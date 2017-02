Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes - 09 febrero 2017 USMA jugará con una terna de Trelew en Caleta Olivia El conjunto que dirige Thiago Errazu jugará el domingo desde las 17:00 frente a Estrella Norte, que viene de ganarle a San Lorenzo de Perito Moreno. El árbitro del partido, correspondiente a la segunda fecha del Federal C, será José Soto, y estará acompañado por Nicolás Díaz y Michel Lewis.

La derrota del debut quedó atrás, y USMA encara la parte final de los entrenamientos de la semana para su primera presentación lejos de casa. El conjunto que dirige Thiago Errazu visitará el domingo, por la 2ª fecha del torneo Federal C a Estrella Norte de Caleta Olivia, que viene de ganarle a San Lorenzo de Perito Moreno.

Mientras el cuerpo técnico “Patricio” define la alineación para jugar en la ciudad de el Gorosito, y busca el reemplazo de Alejandro Aguilar en la última línea, en la tarde de ayer se conoció la terna arbitral y se confirmó el horario de las 17 horas.

La segunda fecha arrancará el sábado en la zona 4 cuando Olimpia recibe a San Lorenzo de Perito Moreno, con una terna caletense. El árbitro principal será Facundo Suárez, quien estará acompañado por Carlos Rementería y Jorge Gauto.

El domingo será el momento de los comodorenses que irán hasta Caleta Olivia para su primer juego lejos de casa. En esta oportunidad, como en la primera fecha, volverá a tener una terna de Trelew. El responsable de dirigir será José Soto, quien viajará junto a Nicolás Díaz y Michel Lewis.

USMA buscará levantar cabeza y comenzar a enderezar el rumbo teniendo en cuenta que el fixture que le tocó tiene tres partidos afuera, y recién volverá a pisar el campo de juego “Armando Avila” en la 5ª fecha del torneo Federal C.



> PROGRAMA 2a

FECHA ZONA 4

Sábado

17:00 Olimpia vs. San Lorenzo.

Arbitro: Facundo Suárez. Asistentes: Carlos Rementería y Jorge Gauto (Caleta Olivia).



Domingo

17:00 Estrella Norte vs. USMA.

Arbitro: José Soto. Asistentes: Nicolás Díaz y Michel Lewis. (Trelew).



