El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 02 septiembre 2017 USMA quiere volver al triunfo en su visita al Deportivo Portugués Además, Ferrocarril del Estado recibirá a Rada Tilly, mientras que Argentinos Diadema será local frente a Laprida del Oeste en un partido que irá sin público visitante. Mañana, completarán en cancha de Ferro, Nueva Generación y el escolta Próspero Palazzo.

Unión San Martín Azcuénaga, el líder que tiene el torneo Inicial B del fútbol de Comodoro Rivadavia, visitará esta tarde a Deportivo Portugués en uno de los tres partidos que pondrán en marcha la décima fecha.

El encuentro, que se jugará en terreno lusitano, dará comienzo a las 15:00 –como los otros dos partidos de hoy-, y tendrá el arbitraje de Pedro López, quien estará acompañado por Jorge Burgos y Diego Schooff.

USMA viene de empatar como local 1-1 con Rada Tilly, mientras que Portugués llega a este partido con una derrota por 1-0 ante el escolta Próspero Palazzo.

Por su parte, Ferrocarril del Estado, que marcha tercero en el campeonato, recibirá a Rada Tilly, que está en el cuarto puesto. El elenco ferroviario viene de empatar como local 1-1 con Argentinos Diadema, mientras que el conjunto de la villa balnearia, también llega a este partido con un empate.

El árbitro del partido será Roberto De la Fuente, quien estará acompañado por Raúl Pagani y Héctor Velardez.

El restante partido de hoy lo protagonizarán en Kilómetro 27, el local Argentinos Diadema y Laprida del Oeste. El encuentro será controlado por Nicolás Ibernagaray, a quien secundarán Alejandro Sepúlveda y Juan Linares. Además el partido se disputará sin público visitante por disposición del Comité de Seguridad de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Diadema tiene nueve puntos y se ubica a 11 del líder USMA. Viene de lograr un buen empate como visitante frente a Ferro, mientras que Laprida llega a este partido con una derrota de 2-1 ante el colista Nueva Generación.

La fecha se completará mañana con el duelo entre "La Nueva" y Próspero Palazzo, que se jugará en cancha de Ferro y sin público visitante. Impartirá justicia Carlos Rujano, mientras que Guillermo Díaz y Juan Carlos Díaz oficiarán como jueces asistentes.



PROGRAMA DE LA 10A. FECHA



Hoy (15:00 Primera – 13:00 Reserva)

- Deportivo Portugués vs USMA.

Cancha: Portugués.

Arbitro: Pedro López.

Asistentes: Jorge Burgos y Diego Schooff.



- Argentinos Diadema vs Laprida del Oeste.

Cancha: Diadema (sin público visitante).

Arbitro: Nicolás Ibernagaray.

Asistentes: Alejandro Sepúlveda y Juan Linares.



- Ferrocarril del Estado vs Rada Tilly.

Cancha: Ferro.

Arbitro: Roberto De la Fuente.

Asistentes: Raúl Pagani y Héctor Velardez.



Mañana (15:00 Primera – 13:00 Reserva)

- Nueva Generación vs Próspero Palazzo.

Cancha: Ferro (sin público visitante).

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Guillermo Díaz y Juan Carlos Díaz.



Fuente: