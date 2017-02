El Patagónico | Deportes - 03 febrero 2017 USMA se ilusiona con el debut histórico en el torneo Federal C En el SUM del campo de juego Armando Avila, el conjunto "patricio" realizó el lanzamiento de su participación en el certamen regional, que comenzará el domingo frente a Olimpia de Caleta Olivia. Estuvieron el presidente Luis Ziadeh, el DT Thiago Errazu y todo el plantel, quienes fueron acompañados por el presidente de Comodoro Deportes, Othar Macharashvili.

Ochenta y seis años pasaron para que USMA pueda debutar en un torneo Federal C. Y está a tan solo 48 horas de comenzar un nuevo desafío. En la tarde de ayer, y previo a la práctica vespertina, la institución de Kilómetro 5 realizó el lanzamiento oficial previo al primer partido que será el domingo a las 17:00.

En el SUM del club "patricio" estuvo todo el plantel pero en la mesa se ubicaron el presidente Luis Ziadeh, el arquero Lucas Pierrasteguy, el DT Thiago Errazu, el presidente del Ente Comodoro Deportes Othar Macharasvilli y una referente de ALMA (Asociación de Lucha contra el Maltrato Animal), Ivana Reynoso, quienes estarán a cargo de las entradas al campo de juego.

"Estamos todos muy felices por este momento. Jamás pensé, en los años que llevo en USMA, que íbamos a estar en una conferencia de prensa así en este lugar donde antes había un galpón de chapa que nunca vamos a olvidar, porque era el lugar donde antes hacíamos los asados. Fui parte de todo este proceso, desde las inferiores, y que hoy me toque estar formando parte de este proceso, me hace muy feliz", explicó el dueño del arco en USMA.

El DT por su parte, Thiago Errazu, fue sincero y expresó: "estamos muy ilusionados con todo esto. Cuando comenzó el proceso, la idea fue darles protagonismo a los chicos del club, un poco de rodaje y la verdad que estoy sorprendido por lo que se generó. Se sumaron muchos chicos, y eso sirve mucho para crecer y potenciar lo nuestro".

El entrenador se mostró feliz por el lugar que ocupa, y del proceso que le toca vivir en el conjunto de Kilómetro 5 que le abrió las puertas hace tres temporadas.

Por su parte, el presidente de USMA Luis Ziadeh no ocultó su alegría por este presente, y acotó: "estoy muy agradecido a todos, hemos encarado algo que no pensábamos hacerlo. Cuando nos invitaron, lo encaramos con mucho sacrificio y trabajo. Estamos hace dos meses, día y tarde acá. Vamos a encarar una epopeya que ojalá salga bien. Sé que estos chicos no se van a guardar nada, y el agradecimiento es para toda la comisión directiva y al cuerpo técnico".

El máximo dirigente invitó a todo el ambiente del fútbol porque el domingo se vivirá una fiesta en Kilómetro 5, y adelantó que habrá venta de entradas anticipadas: hoy, en el quincho de la institución, de 16:00 a 20:00, y mañana, de 14:00 a 19:00.

Por último, el presidente del Ente Comodoro Deportes expresó su punto de vista sobre el debut de USMA. "Estamos siguiendo este proceso desde hace bastante tiempo. La dirigencia ha generado esto, que una familia con impronta de barrio logren cosas importantes comenzando por la infraestructura, que es fundamental. De un galpón saltaron a un quincho, con un crédito personal invirtieron en una canchita, y con el césped sintético en la cancha grande le ha dado un salto de calidad. Todos suman y aportan su granito de arena. Hay una familia, y hay un equipo detrás de los jugadores, y eso es muy importante", graficó el dirigente deportivo.

Antes de la foto que quedará para la posteridad con todo el plantel, Errazu remarcó sobre el debut del domingo a las 17:00. "Desde mi punto de vista, creo que hubiese estado bueno poder tener una o dos semanas más de entrenamiento, de trabajo, pero de todas maneras hicimos hincapié en lo físico, que será fundamental para definir los partidos. El 'profe' Jorge Russ trabajó mucho porque él tiene mucha experiencia en este tipo de torneos", adelantó.

Sobre los once para el domingo, acotó que "no están definidos, pero el 80% está. Los chicos que se han movido en esta última semana será la base y en estos últimos ensayos terminaremos de confirmar. Cuando se juegan estos torneos, se tiene información de los rivales, pero no tenemos mucha data. No hemos visto videos ni nada, pero los partidos los vamos a ganar si estamos convencidos con la idea de juego que nosotros tenemos o queremos", concluyó el DT.

Fuente: