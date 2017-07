El Patagónico | Deportes - 29 julio 2017 USMA tiene una difícil visita en la cancha de Laprida del Oeste Próspero Palazzo, que marcha como único escolta, recibirá a Ferrocarril del Estado, Rada Tilly visitará a Argentinos Diadema y Nueva Generación jugará en terreno lusitano con el Deportivo Portugués.

Unión San Martín Azcuénaga, el puntero que tiene el torneo Inicial B de fútbol de Comodoro Rivadavia, afrontará esta tarde una difícil visita cuando se mida con Laprida del Oeste.

El partido, que se jugará en el "Far West" dará comienzo a las 15 –igual que el resto de la programación- con el arbitraje de Carlos Rujano, a quien asistirán Cristian Piccardo y Lucas Bres.

Los dos equipos se encuentran pasando por realidades distintas. Por un lado estará USMA, que viene de tres goleadas consecutivas, la última de ellas ante Argentinos Diadema a quien derrotó como local por 4-1. Mientras que Laprida, que se ubica quinto en el certamen de ascenso, viene de tres derrotas en fila, la última de ellas la sufrió ante Próspero Palazzo con quien cayó por 3-1.

Precisamente, Palazzo, que marcha como único escolta, viene de tres triunfos seguidos y esta tarde irá por más ante un Ferro que llega de dos victorias, destacando que en la última fecha se impuso por 2-1 sobre el Deportivo Portugués.

El árbitro del partido en terreno del "Aguilucho" será Claudio Quintana, quien estará asistido por Juan Linares y Ramón Britez.

Por su parte, Rada Tilly, que se ubica tercero en la tabla, irá hasta Kilómetro 27 para medirse con el local Argentinos Diadema, que está sexto en el torneo y que viene de dos caídas seguidas, la última ante el puntero USMA.

Juan Carlos Díaz será el encargado de impartir justicia en cancha de Diadema, junto con sus colaboradores Carlos Motto y Gabriel Fuentes, quienes serán los jueces asistentes.

La fecha se completará con el duelo que Nueva Generación y Deportivo Portugués jugarán en terreno lusitano. "La Nueva" venía de tres derrotas en fila, pero volvió a respirar más aliviado con el empate que logró en la villa balnearia ante Rada Tilly (1-1). Mientras que Portugués viene de tres derrotas seguidas, destacando que la última la sufrió ante Ferro (2-1).

Pedro López será el árbitro del partido, mientras que Alejandro Sepúlveda y Marcelo Ugarte actuarán como asistentes de línea.



PROGRAMA DE LA 6A. FECHA



Hoy (15:00 Primera

– 13:00 Reserva)

- Laprida del Oeste vs USMA.

Cancha: Laprida.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Cristian Piccardo y Lucas Bres.



- Argentinos Diadema vs Rada Tilly.

Cancha: Diadema.

Arbitro: Juan Carlos Díaz.

Asistentes: Carlos Motto y Gabriel Fuentes.

- Nueva Generación vs Deportivo Portugués.

Cancha: Portugués.

Arbitro: Pedro López.

Asistentes: Alejandro Sepúlveda y Marcelo Ugarte.



- Próspero Palazzo vs Ferrocarril del Estado.

Cancha: Palazzo.

Arbitro: Claudio Quintana.

Asistentes: Juan Linares y Ramón Britez.



