USMA tropezó en el arranque del torneo Federal C frente a Olimpia El conjunto "patricio" perdió 1-0 frente a Olimpia Juniors de Caleta Olivia, en el inicio del certamen regional. La expulsión de Alejandro Aguilar a los 35m de la etapa inicial lo condicionó y el único gol del encuentro lo marcó Marcelo Huergo, a los 6m del complemento. A los 39m del segundo tiempo vio la tarjeta roja Franklin Rojas, que había ingresado en la segunda mitad.

por Carlos Alvarez

c.alvarez@elpatagonico.net

Un arranque inesperado tuvo USMA en el torneo Federal C al perder como local 1-0 ante Olimpia Juniors de Caleta Olivia, donde ambos terminaron con diez hombres. El único gol del encuentro fue anotado por Iván Marcelo Huergo a los 6m del complemento.

El marco de público "patricio" fue el ideal para un día histórico en Kilómetro 5. Y los once guerreros que dispuso Errazu habían comenzado bien el encuentro frente a los santacruceños, pero la expulsión del defensor Alejandro Aguilar los condicionó, y hubo que cambiar el esquema y lo planificado en los entrenamientos previos.

El equipo comodorense tuvo la posesión de la pelota, pero careció de profundidad y no tuvo agresividad en tres cuartos de cancha hacia adelante. Sin embargo, la primera situación clara de gol fue de la visita con un disparo de media distancia de Huergo, que Lucas Pierrasteguy mandó al córner en el primer palo a puro reflejo. La respuesta de USMA fue con un tiro de esquina de Dzaja que Pardo le dio destino de gol, pero el ex Petroquímica Juan Pablo Cellone comenzó a mostrar seguridad bajo los tres palos santacruceños.

El trámite del partido fue parejo durante la primera parte, y pasada la media hora Bertoldi sacudió la modorra cuando apareció en el área y su remate fue desviado al córner por la pierna derecha de Cellone.

Sin embargo, a los 36m de la primera parte llegó el quiebre del partido. Alejandro Aguilar tenía amarilla por una dura falta y a la salida del área rival le cometió una infracción al arquero cuando este se disponía a sacar. El árbitro valletano no dudó y le sacó la segunda amarilla.

Sin dudas que eso obligó al cuerpo técnico a modificar el esquema, y para seguir con cuatro en el fondo tuvo que bajar unos metros José Chacón, y en la mitad del terreno tuvo que desdoblarse Leonardo Zárate para hacerse dueño del mediocampo.

En el complemento, Olimpia puso una variante con el ingreso de Airton Rojas, y con un pelotazo largo se encontró con el gol. González dudó, Pierrasteguy dudó y en el medio apareció el rápido Marcelo Huergo para puntearla y clavar el primero de la tarde.

Demasiado premio para un equipo, que según confesó su DT al término del partido, había venido a buscar un empate. Y de ahí en más, jugó con la desesperación del local, que nunca encontró el camino para lastimar.

Bertoldi estuvo muy solo en el área para pelear con cuatro camisetas rojas, mientras que Pardo y Dzaja bajaron demasiado para tomar la pelota y querer lastimar. La última línea santacruceña no se puso colorada a la hora de tirar la pelota afuera del rectángulo y los minutos se fueron consumiendo.

Los ingresos de Molina y Escobar no fueron gravitantes en USMA, que manejó la pelota y hasta pudo haber sufrido de contra un gol más si no fuese por la intervención de Pierrasteguy.

Sobre los 40m, USMA tuvo la más clara del partido, pero el defensor José Chacón desperdició la situación de gol pegándole por arriba del travesaño, tras un centro de Dzaja, y con Cellone casi tendido.

A poco del final se fue expulsado el ingresado Franklin Rojas, pero no hubo tiempo para más. USMA no arrancó con el pie derecho, pero no hay tiempo para lamentos. Ahora tendrá tres encuentros en condición de visitante, y si quiere mantener viva la ilusión de clasificar debe comenzar a sumar de a tres.

