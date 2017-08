El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 19 agosto 2017 USMA y Ferro se ven las caras en Km 5 con público visitante El partido que sobresale de la fecha se jugará en cancha de Unión San Martín Azcuénaga. Además, el escolta Próspero Palazzo visitará a Rada Tilly y Deportivo Portugués recibirá a Laprida del Oeste. Nueva Generación-Argentinos Diadema quedó postergado.

Unión San Martín Azcuénaga recibirá esta tarde desde las 15:00 a Ferrocarril del Estado en una nueva edición del clásico de Kilómetro 5 en el partido que sobresale del programa de la octava fecha del torneo Inicial B del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que tendrá la particularidad de que se jugará con ambas hinchadas, será arbitrado por Claudio Quintana, quien estará secundado por Guillermo Díaz y Juan Linares.

El equipo "patricio" marcha solo en la punta con 19 unidades y es el único que no conoce la derrota. En su última presentación, los dirigidos de Thiago Errazu –que hoy no podrá dirigir al equipo por estar suspendido-, vienen de ganarle 3-2 a Próspero Palazzo y de esa manera le sacó seis puntos a su vencido que marcha como escolta.

Por su parte, Ferro viene haciendo una buena campaña. Se ubica a nueve puntos de la cima y en su última presentación derrotó por 2-1 a Nueva Generación, equipo que ocupa el último lugar con apenas dos unidades.

Por su parte, Palazzo irá a la villa balnearia por la recuperación cuando se mida con Rada Tilly, que está tercero y que llega a este partido con un empate de 2-2 con Laprida del Oeste.

El árbitro del partido, que se jugará sin público visitante, será Pedro López, quien estará asistido por Alejandro Sepúlveda y Diego Bayón.

Más atrás está el Deportivo Portugués, que viene de golear 4-0 a Argentinos Diadema, y que hoy recibirá a Laprida, que se ubica penúltimo en el torneo con 7 puntos. Juan Carlos Díaz será el árbitro, quien estará acompañado por Carlos Motto y Gabriel Fuentes.

La fecha también tenía previsto el duelo que debían protagonizar Nueva Generación, que está último en la tabla y Argentinos Diadema. Ese encuentro no se jugará por el mal estado en que quedó la cancha de Ferrocarril del Estado tras la lluvia del último jueves en la ciudad. El Comité Ejecutivo de La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia deberá reprogramarlo.



PROGRAMA DE LA 8A. FECHA



Hoy

(15:00 Primera – 13:00 Reserva)



- Rada Tilly vs Próspero Palazzo.

Cancha: Rada Tilly (sin público visitante).

Arbitro: Pedro López.

Asistentes: Alejandro Sepúlveda y Diego Bayón.



- Deportivo Portugués vs Laprida.

Cancha: Portugués.

Arbitro: Juan Carlos Díaz.

Asistentes: Carlos Motto y Gabriel Fuentes.



- USMA vs Ferro.

Cancha: USMA.

Arbitro: Claudio Quintana.

Asistentes: Guillermo Díaz y Juan Linares.



POSTERGADO

Nueva Generación vs Argentinos Diadema.



