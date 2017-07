Seguir en Twitter: @ Por Lorenzo El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 08 julio 2017 USMA y Portugués van por el liderazgo en Kilómetro 5 Se enfrentan desde las 15:00 por la tercera fecha del torneo Inicial B de Comodoro Rivadavia. Los "Patricios" están a dos unidades del puntero, Laprida, y a una del segundo, Diadema. Por su parte, los "Lusitanos" marchan a tres puntos de la cima. En el mismo horario juegan Rada Tilly-Ferro y Palazzo-Nueva Generación.

Se completará hoy la tercera fecha del torneo Inicial B de fútbol de Comodoro Rivadavia, con tres partidos que comenzarán a las 15:00. El líder Laprida del Oeste ya jugó su encuentro correspondiente a esta jornada, y perdió 1-0 ante Argentinos Diadema, su nuevo escolta a un punto.

En ese escenario, Unión San Martín Azcuénaga y Deportivo Portugués se enfrentarán en Kilómetro 5 con la premisa de llegar a la punta.

USMA marcha a dos puntos de la cima y, en caso de ganar, quedará como único líder, mientras que si el triunfador es el "Lusitano", alcanzará a Laprida en lo más alto.

En otro de los partidos de esta tarde, Rada Tilly, que suma dos empates y está a cuatro unidades de la punta, recibirá a Ferrocarril del Estado, que igualó un partido y perdió el restante. También jugarán hoy Próspero Palazzo y Nueva Generación, que suman un punto en dos presentaciones.



PROGRAMA



3ª fecha (hoy)

PRIMERA 15:00 / RESERVA 13:00

- USMA vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Pedro López.

Asistentes: Marcelo Ugarte y Héctor Quintana.

Cancha: USMA.

PRIMERA 15:00 / RESERVA 13:00

- Próspero Palazzo vs Nueva Generación.

Arbitro: Juan Carlos Díaz.

Asistentes: Juan Linares y Ramón Brítez.

Cancha: Palazzo.



PRIMERA 15:00 / RESERVA 11:30

- Rada Tilly vs Ferrocarril de Estado.

Arbitro: Lucas Sánchez.

Asistentes: Raúl Brizuela y Gabriel Jarpa.

Cancha: Rada Tilly.

JUGADO

- Laprida del Oeste 0 / Argentinos Diadema 1.

