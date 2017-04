El Patagónico | Regionales - 28 abril 2017 "Vamos a luchar contra la intermediación"

Durante el acto de inauguración del Mercado Concentrador en Trelew, el gobernador Mario Das Neves sostuvo que "nosotros les vamos a hacer la guerra a los intermediarios porque queremos que el que trabaja se lleve los réditos como corresponde".

El mandatario brindó un fuerte discurso y recordó que al comenzar con la obra del mercado, durante su segunda gestión a cargo de Ejecutivo, "varios nos cuestionaban el hecho de que pongamos en funcionamiento un centro como este en Trelew" y se preguntó "¿por qué no se podía? ¿Porque dos o tres no querían? Querían seguir viviendo con el galponcito".

En ese sentido manifestó que "nosotros vamos a dar una lucha contra los intermediarios. Vamos a luchar contra la intermediación porque hay que valorar el trabajo del productor, ese que trabaja de noche y de día, los feriados, los sábados y domingo, que trabajan los hijos".

"Vamos a defender a esos que producen y que después lo venden y cuando ustedes van a la góndola, los productos están 450% más", agregó.

Por eso Das Neves afirmó que a los intermediarios "nosotros les vamos a hacer la guerra. Queremos que el que trabaja se lleve los réditos como corresponde".

"Basta con la intermediación, basta con los vivos. Queremos la gente de carne y hueso porque esos son los que producen, los que cultivan la tierra, los que construyen el futuro", enfatizó.

"Esos padres a los que sus hijos los ven trabajar la tierra y no tienen mejor ejemplo que eso", recalcó.

Por último, sostuvo que "no queremos parásitos en este país, ni en esta provincia. Queremos gente que se equivoque, gente que por ahí esté enojada, pero siempre un paso adelante. Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás".



