07 mayo 2017 "Vamos a mantener los puestos laborales"

El secretario general de Petroleros Privados, Jorge Avila, sostuvo que el acuerdo de adecuación de los Convenios Colectivos de Trabajo permitirá mantener los puestos laborales hasta diciembre. "Nosotros mantuvimos casi la totalidad de los puestos laborales. Somos la única Cuenca que tiene 18 perforadores, 35 workover y 33 pulling garantizados hasta fin de año. Las otras todavía no sabemos cómo van a terminar. Ojalá que haya salido bien para el resto porque son trabajadores también", aseguró.

En ese sentido, Avila indicó que se encargó de transmitirles todo su respaldo a los delegados de cada una de las empresas para defender los puestos de trabajo y agradeció a la comisión interna de SP, firma que atraviesa por una situación de crisis. También aseguró que desde el sindicato "nos haremos responsables de lo que podamos conseguir para esta gente", en referencia a los trabajadores de SP en situación de retiro voluntario o riesgo de despido.

Sobre la aceptación de la adenda, reflexionó: "uno tiene que ser objetivo a la hora de pensar. Lo que nosotros hicimos no va a perjudicar a nadie, ni en el futuro ni ahora. No estamos inventando nada. Cada trabajador petrolero que abandona el yacimiento es un desocupado más y nosotros no tenemos otro lugar de trabajo. Lo único que tenemos hoy garantizado es que podamos seguir subiendo a los yacimientos para mantener los puestos de trabajo y salarios", afirmó.







