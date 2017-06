El Patagónico | Deportes - 15 junio 2017 "Vamos a ver cómo vuelve Teo", advirtió Paolo Montero para jugar ante Banfield

El director técnico de Rosario Central, el uruguayo Paolo Montero, evaluará al delantero colombiano Teófilo Gutiérrez, quien jugó en la goleada de su seleccionado sobre Camerún por 4 a 0, en un partido amistoso en España, para determinar si estará ante Banfield, mañana por la 28ª fecha del campeonato de Primera división.

"Vamos a evaluar y a ver cómo vuelve Teo, si no están (Germán) Herrera y (Fabián) Bordagaray, que cuando jugaron lo hicieron bien", expresó el DT.

En ese sentido, el entrenador uruguayo expresó, en una conferencia de prensa ofrecida en el Country de Arroyo Seco, que "los viajes a Europa te destruyen. En primera se duerme bien, pero no es lo mismo. Vamos a esperar por Teo".

Consultado sobre los posibles cambios en el equipo, Montero confirmó: "si Dios quiere Víctor Salazar va a estar de titular el viernes".

Con relación a Banfield, el ex defensor de Juventus y el seleccionado uruguayo, opinó que "es un muy buen equipo, que tiene jugadores en un alto nivel como (el volante Nicolás) Bertolo y (el delantero Darío) Cvitanich, que es muy mañero para poner el cuerpo y ganar la posición en el área".

"Es un equipo muy peligroso, pero nuestra idea es ser protagonistas, como lo hacemos en todas las canchas, y traernos algo", puntualizó.

El equipo de Rosario Central que se perfila para jugar mañana contra Banfield es el siguiente: Diego Rodríguez; Víctor Salazar, José Leguizamón, Javier Pinola y Paulo Ferrari; Washington Camacho, Damián Musto, Gustavo Colman y Federico Carrizo; Teófilo Gutiérrez o Fabián Bordagaray y Germán Herrera.

