El Patagónico | País/Mundo | CULTURA/ESPECTÁCULOS - 28 mayo 2017 Variedad de ofertas e invitados internacionales animaron la primera jornada de la Comic-Con Distribuidos en cinco pabellones del inmenso Centro Costa Salguero, más de 130 stands de comiquerías, literatura fantástica, novedades de videojuegos, señales de TV y distribuidoras de todos los exponentes del "cine pochoclero" se reúnen hasta hoy en una de las atracciones del año.

Invitados como el actor danés Nikolaj Coster-Waldau, protagonista de la serie de HBO “Game of Thrones”, y la adolescente británica Millie Bobby Brown, estrella de la ficción ochentosa de Netflix “Stranger Things”, y una amplia gama de ofertas para los apasionados por distintas expresiones de la cultura pop fueron ayer las atracciones de la primera jornada de la séptima edición de la Argentina Comic-Con (ACC), la convención más grande del país de este género, que continúa hoy y mañana.

Distribuidos en cinco pabellones del inmenso Centro Costa Salguero, próximo al Aeroparque porteño en el barrio de Palermo, más de 130 stands de comiquerías, literatura fantástica, novedades de videojuegos, señales de TV, distribuidoras de todos los exponentes del “cine pochoclero” y hasta una carpa con proyecciones del Festival de Cine de Mar del Plata se dieron cita el viernes entre las 12 y las 20.30.

Allí conviven hasta hoy charlas con escritores, guionistas e ilustradores, así como muestras que van desde demostraciones de impresión 3D, la reproducción a escala real de los androides de la saga de “Star Wars” -R2D2 es el preferido para sacarse una selfie-, un paseo “del terror” por el circuito de “Fear the Walking Dead” con susto a cargo de zombies incluido o la posibilidad de ser insertado digitalmente en la famosa foto del lejano oeste de “Volver al futuro 3”.

También es un espacio en el que dan rienda suelta a su fanatismo los cultores de la movida del "cosplay" (contracción de las palabras del inglés costume y play, o juego de disfraz), que supone vestirse con la indumentaria y accesorios representativos en la mayoría de los casos de un personaje de alguna obra de la cultura del manga, animé, cómic o el cine pop.

Tal es la relevancia que la ACC tiene un concurso de cosplay cada uno de los tres días de la convención, con el auspicio del gigante del streaming Netflix en la competencia del viernes y el consiguiente requisito de vestir como un personaje de alguna de las ficciones de la plataforma para poder participar.

Con un mínimo de 270 pesos por ingresar sólo uno de los días y diferentes categorías de tickets VIP que llegaban hasta los 1200 pesos en la preventa por internet, la pasión de los fanáticos rinde buenos réditos.

La mayoría quiere tener contacto con sus ídolos y está dispuesto a desembolsar la suma más alta, como ocurrió con la pequeña actriz Millie Bobby Brown (13), quien recibió durante toda la tarde tandas de unas 100 personas en el espacio “meet and greet” (conocer y saludar) especialmente acondicionado para que firmara autógrafos y se sacara fotografías.

La joven escuchó con buen ánimo el griterío constante de los cientos de fans de “Stranger Things”, la mayoría de su misma edad, que aguardaban para verla pasar en los intervalos y que fueron a esperarla cerca de las 20 al escenario ubicado en el pabellón 5 del complejo, donde brindaría el panel de cierre de la jornada.

Con la capacidad de 4.000 espectadores casi colmada, Brown respondió preguntas sobre la serie cuya segunda temporada estrenará el 31 de octubre, cantó a capella unos versos del “Ave María” en inglés combinado con un tema de Katie Perry y cerró con un “¡Te amo Argentina!”.

Más temprano había sido el turno de Coster-Waldau, que repetirá panel hoy a las 18 y mañana a las 12.25, en tanto que hoy a las 15 se presenta el tercero y último invitado internacional de la muestra: el director francés Luc Besson (“Nikita”, “El profesional”, “El quinto elemento”).



