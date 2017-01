El Patagónico | Regionales | SERVICIO DE PROTECCION - 18 enero 2017 Varios becados continuarán en el Servicio de Protección de Derechos como contratados Mientras tanto, los operadores de planta iniciaron ayer un paro con apoyo de ATE para rechazar cualquier tipo de precarización laboral. Reclaman que todos los trabajadores que están en condición de becados sean contratados.

Operadores del Servicio de Protección de Derechos iniciaron ayer en Comodoro Rivadavia un paro por 48 horas en reclamo de mejoras en las condiciones laborales y en protesta por la desvinculación de cuatro profesionales que integraban los equipos técnicos y que prestaban servicios en calidad de becados.

Ayer la directora municipal del área, Celia Gandini afirmó que existió un error de información y que las becas municipales de la psicóloga y las tres trabajadoras sociales desvinculadas no se habían "caído", sino que se estaba a la espera de los contratos desde Provincia, que finalmente llegaron ayer lo que permitirá la continuidad laboral de las cuatro profesionales.

Explicó además que esas becas se pagan con los fondos del decreto 1569 para atender a los cuatro programas en marcha: Familias del Corazón, Haciendo Futuro que atiende a jóvenes en conflicto con la ley penal, Pequeños Hogares y Comodoro Incluye que es un programa preventivo.

Gandini indicó que con los aportes de ese fondo, durante todo el año pasado los operadores cobraron una beca de 11 mil pesos por un trabajo de cuatro horas y los profesionales 14 mil pesos por cuatro horas.

En 2009 esta institución tenía 30 profesionales los que fueron renunciando en el camino, y hoy quedan solo siete que están como becados, algunos de los cuales pasarían ahora a tener un contrato con el Ministerio de la Familia. Este año el municipio pidió aumentar el fondo, ya que eso no alcanza porque hay operadores que están en condición de beca desde 2010.

La directora también comentó: "los contratos se demoraron más de lo previsto, iban a empezar el 1 de octubre y estamos en enero, hay dos meses de atraso pero ayer llegó la comunicación escrita con los números de expedientes de la gente que van a contratar, que son becados y pasan a contrato de provincia".

Gandini planteó: "estos profesionales estuvieron trabajando como becados y no sabemos qué paso en el medio que le dijeron que la beca se caía, cuando eso no es así. La beca está garantizada desde setiembre porque está dentro del decreto 1569", insistió.



RECLAMO DE OPERADORES

Los operadores nucleados en el gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclaman por la falta de personal. Se trata de trabajadores que pertenecen a la planta permanente del Ministerio de Familia de la provincia.

Según indicó Gandini: "ellos están haciendo el reclamo como parte del sistema, dentro de la legalidad que tienen por ser empleados de planta. Su reclamo tiene que ver con la precarización del trabajo".

En esta reunión estuvo presente el titular local del gremio ATE, Gerardo Coronado y por la Municipalidad compareció la coordinadora de función pública, Liliana Corzo aunque también estuvo en la oficina de calle Alem 266 el secretario de Desarrollo Humano, Marcelo Rey.

De ese modo, el problema de vinculación de los profesionales quedará superado al recibir el municipio los contratos que regirán desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre.

Hoy trabajan ocho operadores de provincia y también se genera una situación de inequidad entre los salarios que abonan Provincia y los que paga el municipio. Estos últimos actualmente perciben sus salarios en calidad de preceptores y no de operadores, con la obligación de cumplir 44 horas de trabajo semanal, reclaman.



CONCURSOS

La directora recordó que el año pasado se llamó a concurso para cubrir el cargo de tres psicólogos, pero "se presentaron seis profesionales, de los cuales tres no completaron la documentación que exigía el concurso y rindieron solo tres, de los cuales solo uno tenía experiencia como asesor técnico en el Servicio de Protección de Derechos, pero esa persona decidió no ingresar al Servicio", lamentó.

Los tres cargos quedaron vacantes y ahora van a volver a salir a concurso, lo mismo que el concurso para director del programa de género, anunció.





