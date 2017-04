Vecina del barrio Juan XXIII: "la segunda lluvia nos hundió"

Desde el miércoles 29 de marzo que Jimena y su familia trabajan en su hogar "empezamos poniendo bolsas de arena en el portón, pusimos nylon e hicimos de todo para evitar que nos entre el agua y pudimos soportar la lluvia caída entre miércoles y sábado de esa semana".

La vecina de la calle Manuela Pedraza y Scalabrini Ortíz aseguró que "pasaron casi siete días de la primera lluvia y las máquinas solo acumularon barro en las entradas de los autos y casa, haciendo un canal para que pase el agua, cuando se largó la segunda lluvia nos hundió, nos empezó a entrar agua por todos lados".

Jimena que se encuentra junto a su familia y algunos vecinos trabajando hace casi dos semanas en la cuadra dice que "ya no podemos más, no tenemos fuerzas, hay vecinos que dejaron sus casas, estamos esperando esas 120 máquinas que dicen que van a venir pero solo veo una sola ahora y está parada en la otra esquina, paran de trabajar a las 6 de la tarde y acá no vinieron nunca, solo para dejar el barro que nos terminó de hundir".

La vecina como tantos otros damnificados del barrio Juan XXIII implora por máquinas "yo veo el planito de la Municipalidad, está muy lindo la verdad, pero esas máquinas no están, no vienen, llamamos y no hay respuestas, ya no tenemos fuerzas para seguir".