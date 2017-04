Vecinalista agredido por un ofuscado vecino

Ante El Patagónico, Olavarría sostuvo que "fue un vecino ofuscado que dice que le estamos entregando donaciones a los amigos míos y a los amigos políticos".

"Pero yo quiero decirle que soy apolítico y no hago distinciones. Para mí todos son iguales y esa persona que me vino agredir, que me dio un golpe de puño y a quien le hice una denuncia penal porque me agredió en mi domicilio, lo hemos provisto de alimentos, ropa y otras cosas. Entonces son incomprensibles las actitudes de la gente".

Olavarría aseguró que mientras haya provisiones para donar las van a seguir entregando, inclusive a vecinos de otros sectores porque prevalece lo humano ante todo.

El vecinalista ayer pidió también la ayuda del Sindicato de Petroleros Privados, teniendo en cuenta que en el sector viven muchos de sus afiliados.

Los vecinos del sector agradecieron a Olavarría y al ex presidente de la entidad, Néstor Prieto, porque desde el primer día del temporal trabajan para ayudar a los vecinos. Incluso algunos destacaron el accionar de Prieto en medio del temporal, "rescatando gente, paleando y recorriendo casa por casa".