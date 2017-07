Vecinos autoconvocados llaman a no pagar el boleto con aumento

Entre hoy y mañana comenzará a regir el nuevo aumento del boleto del transporte público de pasajeros que pasará de los 10,93 pesos actuales a 13 pesos para la primera sección y de 11,83 pesos a 13,90 pesos para la sección suburbana. Mientras que los usuarios de Transporte Diadema deberán abonar un total de 17 pesos para el boleto urbano especial.

Vecinos que se enteraron de la noticia a través de El Patagónico comenzaron a contactarse vía redes sociales y empezaron a planificar una medida en contra de este aumento: "somos cerca de 70 personas, entre estudiantes universitarios y vecinos las que estamos impulsando el no pago de boleto ya que parece que nosotros pagamos los platos rotos de los empresarios".

Según denuncia uno de los vecinos autoconvocados a este medio "ya venimos de un tarifazo y ahora tenemos que pagar otro, la gente trabajadora no tuvo aumentos y tiene que ver como cada día el sueldo no alcanza para cubrir todos los gastos".

Las medidas que llevarán adelante a partir del momento en que comience el aumento será reunirse de a grupos de a tres personas "para que no nos bajen solamente a uno y vamos a negarnos a pagar el pasaje, no queremos cortar la salida de colectivos porque no queremos perjudicar a los choferes ni a la gente que necesita ir a trabajar, queremos que le duela a los empresarios que tantas ganancias han tenido".

Finalmente el estudiante universitario detalló que lo que se busca con esta medida es "frenar el aumento hasta por lo menos octubre, ya que todavía no podemos acomodarnos con el tarifazo de electricidad, agua y cloacas. Los comercios cierran, la gente tiene cada vez menos y nos suman aumentos de todos lados, esto no puede seguir así".