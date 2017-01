Vecinos de Caleta Córdova llevan una semana sin agua

"Es insalubre vivir así", señaló Laura una de las vecinas de Caleta Córdova. "Llevamos siete días sin agua y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada no aparece, nos toman los reclamos por teléfono y nada", lamentó.

El problema para los vecinos que viven al final de Punta Novales, en la zona de "los barrios nuevos", en la salida norte del barrio es una constante en todos los veranos. El año pasado con la puesta en marcha de una cisterna inaugurada por el gobierno provincial se esperaba que haya un alivio pero eso no ocurrió.

Julio Baio, vecinalista de Caleta comentó que los días de corte prolongado dejan sin agua incluso a la cisterna y que el principal problema que tienen es por baja presión. "No alcanzan a llenarse los tanques de las viviendas, eso sumado a que se realiza un corte tras otro no permiten nunca que se llenen las reservas y así estamos, cansados porque los vecinos hacen su reclamo particular y nosotros como vecinal hacemos otros. Nadie resuelve y cuando volvemos a llamar nos dicen: 'pero nosotros ya mandamos a la cuadrilla' y es una palabra contra la otra".

En tanto, el trámite iniciado en la Defensoría del Pueblo por los vecinos continúa su curso porque según entienden los vecinos se afecta los derechos básicos y se ataca a la salud de la población.

En la carta presentada en la Defensoría se detalló que: "aproximadamente 75 familias, con un 70 por ciento de chicos y adultos mayores somos los afectados perjudicándonos, nuestro trabajo, higiene y salud. Por eso nos vemos en la obligación de reclamar por nuestros derechos sin contar que estamos pagando por el suministro sin siquiera utilizarlo".

PARA LA SCPL CALETA CORDOVA NO ESTA ENTRE LOS BARRIOS SIN AGUA HOY

Aunque los vecinos aseguran que no cuentan con el suministro de agua, desde la SCPL no se incluye en su conmutador al barrio como uno de los afectados por el corte de agua por reparaciones del día.

Hoy están sin agua y sin horario de normalización los barrios: Pietrobelli, Jorge Newbery, Manantial Rosales, Bella Vista norte y en la parte central la zona ubicada entre calles Huergo, Francia, Sarmiento y 9 de Julio.