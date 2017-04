Vecinos del Juan XXIII reclaman respuestas en el municipio

Un grupo de vecinos del barrio Juan XXIII está en el edificio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia para entrevistarse con las autoridades y exigiendo respuestas. Piden máquinas en el sector: "No se hizo nada, todavía tenemos lodo y agua en nuestras casas".

Un grupo de habitantes del Juan XXIII, se hicieron presentes este jueves en el municipio para exigir respuestas a lo que entienden "la falta de presencia" de máquinas viales en uno de los lugares más críticos de la ciudad tras el temporal.

Ángeles Millapi una de las vecinas comentó a El Patagónico que ahora en el edificio municipal "queremos obtener una entrevista con el intendente (Carlos Linares), estamos reclamando desde hace más de 20 días que comenzó todo esto".

En el caso particular de los vecinos que tienen sus viviendas en Mariano Rodríguez y Congreso dijo que "un solo día entro una máquina, la 320. Y no hizo nada, todavía tenemos lodo y agua, que no se puede levantar con nada porque eso tiene que escurrir".

Millapi reiteró que desde esa oportunidad hasta hoy "hay máquinas trabajando alrededor, pero en esta cuadra no paso ni una, solo fue un día".

La intención de reunirse en el municipio es entrevistarse con el jefe comunal Carlos Linares y entregar una nota en la que exigen de manera inmediata trabajos de limpieza en el sector, con el retiro de barro y agua servida, entre otras demandas.

También se planteará la situación que viven por estos días con los hechos de inseguridad y robos que se han registrado en las viviendas.