Vecinos del Pueyrredón se reunirán mañana para volver a reclamar por la falta de trabajos

Cloacas y bocas de tormentas tapadas, sectores sin luz y sin agua y grandes montículos de tierra son algunas de las problemáticas con las que deben convivir los habitantes del barrio Pueyrredón a un mes del temporal . En consecuencia, los residentes del sector realizarán mañana una nueva convocatoria para pactar cuáles serán las formas de reclamo al municipio y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada.Más de un centenar de vecinos del barrio Pueyrredón se reunieron el sábado pasado en la plaza que se encuentra en Callao y Constituyentes para reclamar que se intensifiquen las tareas de limpieza en el sector. Allí se elaboraron dos documentos que fueron entregados al municipio y a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, con la firma de los presentes.Sin embargo, los vecinos manifestaron que no han tenido respuestas sobre los pedidos realizados y los trabajos de limpieza siguen a paso lento, lo que genera la indignación de los damnificados. Así mañana, a las 16, se realizará una nueva convocatoria para establecer los pasos a seguir durante los próximos días.El encuentro será en una casa particular, ubicada Constituyentes al 1500, lo que permitirá que muchos adultos mayores puedan participar de la convocatoria debido a la condición del terreno.Verónica Cruz, una de las vecinas, manifestó que el lunes mantuvieron una reunión en el Predio Ferial con el intendente Carlos Linares; el viceintendente Juan Pablo Luque; el secretario de Infraestructura, Abel Boyero; y el secretario de Servicios a la Comunidad, Rubén Palomeque, para entregarle el documento firmado por los damnificados.La respuesta fue entregada ayer por el concejal del Frente para la Victoria, Maximiliano Sampaoli, pero esto no dejó conforme a los vecinos."Los hechos reales son que los vecinos siguen con las cloacas y las boca de tormenta tapadas y seguimos con los montículos de tierra. Todo sigue igual. Si bien mostraron una buena intención, pero lo cierto es que nosotros seguimos esperando con el barro en nuestras casas”, manifestó Cruz.Asimismo, la damnificada sostuvo: "los vecinos están cansados y querían llevar todos los desechos que tenían en sus casas a la Municipalidad. También querían quemar cubiertas pero nosotros queremos continuar con esta vía de comunicación de respeto"."El sábado se cumple un mes de la primera lluvia y nos volveremos a reunir. Yo creo que manteniendo la unión del barrio, algo vamos a lograr. Lo más importante es que el Pueyrredón no nos inundemos más”, agregó.