Vecinos denuncian venta ilegal de alcohol en dos multirubros céntricos

La venta de alcohol en horarios no permitidos no la cumplen varios comerciantes del casco céntrico, así como se percibe un escaso control de parte de los inspectores. Pese a la prohibición que rige para su expendio después de las 23, en una gran cantidad de negocios de esta ciudad los empleados y propietarios no se preocupan por la presencia de los efectivos policiales, o por las consecuencias que conlleva transgredir las normas.

En este sentido, varios vecinos denunciaron ayer a este medio sobre la venta de alcohol ilegal que realizarían dos locales céntricos ubicados en Ameghino e Italia y Sarmiento 1039. "Estamos cansados de tener que ver cómo hasta las dos de la mañana estos señores venden alcohol sin discriminar edades porque cualquiera viene y puede comprar como si nada. Hasta menores vienen a comprar", sostuvieron los habitantes del lugar que pidieron resguardar su identidad por temor a represalias.

"El otro día mi marido fue y le dijo al dueño del kiosco (ubicado sobre Sarmiento 1039) que tratara de no vender porque genera mucho descontrol, desorden durante la madrugada y no dejan dormir. El viernes es imposible dormirse a las once de la noche porque hacen fila para comprar; así no se puede vivir y el municipio no hace nada para solucionar este problema", argumentó una vecina.





AMENAZAS PARA QUE HAGAN SILENCIO

Las quejas se multiplican, pero el temor de las represalias determina que los vecinos no puedan acercarse a la Municipalidad y a la Seccional Primera para radicar la denuncia. "A mí me dijo el propietario del 'boliche' que si llegaba a hacer la denuncia la iba a pasar mal porque él tiene contactos con la Municipalidad y la policía. Me dijo que lo cubren y debe ser verdad porque las llamadas anónimas del municipio no dan bolilla", explicó un habitante del lugar.

"Los autos hacen fila acá (sobre Sarmiento 1039). Vos ves que bajan cajones y cajones de cerveza y nadie hace nada. No solo compran sino que hay veces que se ponen a 'chupar' durante el día y la 'juerga' continúa a la noche. Yo ya me cansé de reclamar a la Municipalidad y que no me den bolilla. Están esperando que un día se descontrole y maten a alguien porque ya hubo noches donde se escuchan amenazas y piedrazos", aseguró otra vecina.

Mientras, los vecinos cercanos a Ameghino e Italia subrayaron: "hay veces que son las cero y vos ves cómo desfilan con las botellas. Una tras otra y están así toda la noche. Nosotros queremos respuestas y que hagan algo porque un día de estos vamos a ver hasta a los policías viniendo a comprar. Si es que no lo hacen".





SIN RESPUESTAS

Los habitantes del lugar coincidieron en que las líneas telefónicas que ofrece el municipio para erradicar las denuncias "no sirven" porque "nos hemos cansado de llamar para denunciar la venta ilegal y nadie hace nada".

"Están protegidos, sino no se explica cómo actúan con tanta impunidad. Los fines de semana es un descontrol esto. Vienen 'chupados', drogados y algunos arrastrándose, pero ellos igual les venden. Nosotros ya estamos cansados, queremos dormir tranquilos, sin tener el miedo que le hagan algo a nuestros autos o que nuestros hijos puedan jugar en la vereda", señalaron.

"Nadie dice que no vendan alcohol, pero que lo hagan hasta la hora permitida y luego que no vendan así nos evitamos futuros problemas y después no tengamos que lamentar algún herido o un muerto", agregaron.

Los vecinos aseguran que la modalidad de venta consiste en apagar las luces y vender por una ventana, pero hay días donde "venden con las puertas y luces abiertas".

"Esto es un descontrol. Mi hermano tiene un kiosco sobre La Loma, a dos cuadras de la (Seccional) Segunda, y lo viven jodiendo con los controles y le buscan siete mil defectos para que entregue una coima. Jamás lo hizo y tiene a la 'muni' todos los días prácticamente. Este señor (señalando al kiosco ubicado en cercanías de Ameghino e Italia) vende desde hace tiempo y jamás vi la camioneta de la 'muni' por acá. Ahí te das cuenta que jamás vamos a tener respuestas por las denuncias que hacemos. Los 0800 sólo sirven de excusa cuando ellos no reciben coimas", denunció otro de los vecinos que exige respuestas ante esta irregularidad.