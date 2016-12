Vecinos e instituciones de Laprida insisten con el pedido de un cuartel de Bomberos

Bomberos voluntarios expusieron la viabilidad a corto y largo plazo de un refuerzo para dar respuesta a los incendios de la zona a tiempo sin estar sujetos al tránsito desde Km 3. Actualmente el recurso humano especializado es el principal condicionamiento.

El viceintendente Juan Pablo Luque, junto al concejal Maximiliano Sampaoli, el secretario de Servicios a la Comunidad, Rubén Palomeque y el presidente de Comodoro Conocimiento, Alberto Hroncich, concurrieron a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en donde se desarrolló una reunión con instituciones y vecinos de Laprida y barrios aledaños. En la reunión también estuvieron presentes los jefes de la comisaría del barrio, referentes del destacamento central y de la Asociación de Bomberos para tratar de avanzar en la posibilidad de tener un cuartel propio en la zona, que es uno de los grandes anhelos de los vecinos.

Laprida.jpg Luque presidió el encuentro con vecinos en barrio Laprida





En este sentido, el viceintendente comentó que "tratamos de buscar una solución para que la asistencia de los bomberos en el barrio sea más eficaz, porque actualmente el cuartel más cercano es el de km3 y cuando hay una urgencia, el congestionamiento del tránsito imposibilita llegar rápido".

El reclamo por la generación de un cuartel propio en Laprida tiene larga data, aunque se acentuó en los últimos días tras el incendio en una vivienda que afortunadamente no pasó a mayores gracias a la asistencia de dos bomberos que viven en el barrio, debido a que el camión del destacamento más cercano no alcanzó a llegar.

UNA CASA ABANDONADA PODRIA CONVERTIRSE EN CUARTEL

Laprida, Bella Vista Norte, Sarmiento, Manantial Rosales y Valle C podrían beneficiarse con la instalación de un nuevo cuartel, con este objetivo los vecinos con un trabajo mancomunado avanzaron en la refacción de una casa abandonada ubicada en el predio lindante a la escuela primaria, frente a la parroquia, con el objetivo de que se convierta en el cuartel de bomberos de la zona.

Al respecto, Luque aclaró que "no es algo sencillo porque no se trata solo de tener un lugar físico sino también dotarlo de bomberos capacitados para enfrentar un siniestro en cualquier parte de la ciudad". Fue uno de los argumentos principales que esgrimieron desde la Asociación de Bomberos y los destacamentos para explicar por qué la idea de una cuartel propio en el barrio no es viable en el corto plazo.

RECURSOS HUMANOS

0011056415.jpg La demora de los Bomberos el pasado 30 de noviembre hizo que sean los vecinos los primeros en tener que controlar el fuego.





El concejal Maximiliano Sampaoli, explicó que "más allá de lo presupuestario que siempre es muy necesario para encarar cualquier proyecto, lo que plantea bomberos es la necesidad de contar con un plantel estable de profesionales. Eso es lo que lleva más tiempo porque el curso recién está empezando en marzo". Sin embargo, con este panorama los vecinos ya se comprometieron a colaborar con el proyecto: "quedaron en armar una campaña de difusión para las inscripciones, esperando contar con la mayor cantidad de gente de los barrios aledaños para poder conformar el plantel que se necesita", señaló Sampaoli.

Entre los paliativos inmediatos, y al contar con la presencia del secretario de Servicios a la Comunidad, Rubén Palomeque, los vecinos también solicitaron el acondicionamiento permanente del camino alternativo no asfaltado que une el barrio con el camino Roque González y el barrio de Saavedra, medio por el cual los camiones autobomba podrían ingresar más rápido ante una emergencia, evitando el tránsito y la semaforización de la ruta 3, desde el cuartel de General Mosconi.