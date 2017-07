El Patagónico | Regionales | SERVICIOS - 27 julio 2017 Vecinos de Kilómetro 14 se movilizaron por el Centro por la obra de gas Los habitantes del barrio René Favaloro se movilizaron ayer por el Centro de la ciudad para reclamar por la realización de la obra de gas para el sector. Un grupo se dirigió a la Municipalidad donde entregó un petitorio, mientras que otro se movilizó hasta el barrio Máximo Abásolo para dialogar con el intendente Carlos Linares. Esperan que el gobernador Mario Das Neves firme el proyecto para que comiencen los trabajos.

Un grupo de vecinos autoconvocados del barrio René Favaloro de Kilómetro 14 se movilizó ayer con el objetivo de visibilizar su reclamo por la concreción de la obra de la red de gas que beneficiaría a 800 familias del sector.

Los manifestantes decidieron dividirse en dos grupos. Uno de ellos se dirigió a la Municipalidad con la intención de entregar un petitorio para que se ejecute la obra solicitada. Mientras, el restante se dirigió al Gimnasio Municipal 3, del barrio Máximo Abásolo, donde se encontraba el intendente Carlos Linares.

Silvana Grillo, una de las vecinas que participó de la movilización, aseguró que en el edificio municipal les cerraron las puertas para que no puedan ingresar y solo les permitieron entregar el petitorio en mesa de entrada porque "el reclamo ya existía".

"No nos quiso atender nadie. Nos cerraron las puertas y nos dijeron que ese reclamo ya figuraba en el registro municipal y que no lo iban a tomar nuevamente", aseguró la vecina.

La damnificada también se refirió a las respuestas que les dio el intendente en el barrio Máximo Abásolo. "Nos dijo que con apurarlo no ganábamos nada. Nosotros no lo fuimos a apurar, le fuimos a preguntar por qué en época de campaña venía a tomar mate a casa y ahora no aparece cuando estamos quemando cubiertas al costado de la ruta", sostuvo.

"Con total arrogancia, nos dijo que había barrios que llevaban años sin gas y que nosotros no éramos los únicos. Nosotros lo sabemos pero también queremos soluciones; no se puede lavar las manos como si no pasara nada. La verdad es que no damos más", agregó.



"NO CREEMOS EN NADIE"



La damnificada explicó que también realizaron el reclamo al Gobierno provincial. En ese sentido, sostuvo que una de las colaboradoras del gobernador Mario Das Neves les aseguró a los vecinos que solo falta la firma del mandatario para que el proyecto se concrete. "Supuestamente, si el gobernador firma va a comenzar la obra, pero ya nosotros no le creemos a nadie porque son solo promesas las que hemos recibidos y nosotros no vivimos con promesas", señaló.

"Lo que si tenemos que reconocer es que los funcionarios del Gobierno provincial se han acercado a escuchar nuestros reclamos y nos han acercado leña para que podamos pasar los días más fríos, pero más allá de eso seguimos igual que siempre", agregó.

Hay que recordar que los vecinos de René Favaloro reclaman hace un mes la ejecución de esta obra. Incluso en las últimas semanas realizaron panfleteadas a la vera de la ruta Nacional 3. Sin embargo, aún no tienen respuestas, por lo que aseguran que continuarán con el reclamo. "No podemos pasar otro invierno sin gas. Nuestros hijos duermen con camperas, gorros y bufandas. Prácticamente duermen vestidos y nadie se acerca a darnos una mano. Con la leña que nos da el municipio no nos alcanza porque se va como si nada. Queremos respuestas certeras, no promesas, porque nosotros necesitamos 7 mil pesos todos los meses para poder soportar el frío", indicó Grillo.

