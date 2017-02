Vecinos de Laprida pararon nuevamente la instalación de una antena

En horas de la mañana de hoy vecinos de Laprida tuvieron un "deja vu", ya que vieron como nuevamente se volvía a trabajar en la instalación de una antena de telefonía celular en la plaza del barrio, tal y como ocurriera el pasado 8 de julio de 2016, cuando luego de ocho días lograron frenar la obra por tiempo indeterminado.

Según habían conciliado con miembros de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia el 16 de julio del 2016, se realizarían estudios de impacto ambiental, y se fundamentaría la instalación de la antena con los mismos.

En comunicación con El Patagónico Leandro Rementería, presidente a la Asociación Vecinal del barrio Laprida detalló a este medio que "empezamos a ver como nuevamente comenzaban a trabajar en la instalación de la antena, sin un aviso previo ni los estudios de impacto ambiental presentados".

Lap1.mp4

Al ver los comienzos de obra nuevamente, los vecinos se fueron autoconvocando, con bombos, platillos y música, y fueron rodeando a la máquina que había comenzado a trabajar allí, impidiéndole seguir trabajando "hasta que no vengan y no tengan una respuesta con fundamentos no vamos a dejar que avance esta obra, esta antena va a estar los próximos 20 años en el barrio, en el medio de una plaza y no sabemos cómo esto va a afectar a la salud, no se puede hacer de un día para el otro sin ningún tipo de fundamentación", reclamó Rementería.

Los vecinos autoconvocados lograron que la obra se paralice en principio hasta mañana a las 16:00. "Pedimos tener una reunión en la vecinal y la vamos a tener con el secretario de Gobierno municipal, Máximo Neumann y con otros miembros del municipio, para ver qué fundamentos tienen para hacer algo así" detalló el vecinalista.

Mientras se escuchaba a algunos vecinos indignados indicando que se cambiarian de compañía de celular en represalia por la instalación de la antena".

Lap2.mp4