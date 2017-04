Vecinos solicitan ayuda en Próspero Palazzo

El barrio Próspero Palazzo "no sufrió grandes pérdidas" asegura Mayra Rivero vecina del barrio, pero asegura que desde el gimnasio de la Escuela 722 "estamos dando asistencia a otros barrios de la ciudad y ahora retomamos el trabajo porque se largó de nuevo la lluvia".

Según indicó Mayra a El Patagónico "estamos trabajando y necesitamos ayuda de los vecinos de la zona, como no estamos recibiendo las grandes donaciones del Predio Ferial le pedimos a la gente que nos acerque lo que pueda, porque no solo ayudamos a los habitantes de acá si no que de otros barrios también".

La joven detalló que las zonas más afectadas fueron "el Sector 22 y el plan de viviendas cerca del Gimnasio 4, también llegamos con el trabajo que hicimos a Pampa del Castillo, Quinta Rossi y Laprida, pedimos por favor que nos sigan ayudando, queremos seguir trabajando pero ahora contamos con pocos elementos". Aquel que quiera dar una mano puede acercarse al gimnasio de la Escuela 722 de Próspero Palazzo o comunicarse con Mayra al 297 594-1496.