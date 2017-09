Veinte mujeres en dos ruedas

Celeste Reynoso comenzará el viaje en Caleta Olivia y desde allí -siempre en dos ruedas- irá reuniéndose con otras apasionadas por las motos hasta llegar a Realicó, La Pampa, en lo que será la 1ª Ruteada Motera de Mujeres Argentinas.

Se espera que sean más de 20 mujeres las que unan el centro de la Patagonia con el norte, haciendo una primera parada en Las Grutas, Río Negro, luego de sumar aventureras en Trelew y Puerto Madryn, y donde se integrarán otras moteras de Viedma y Buenos Aires.

La comodorense Patricia Alejandra Huaquil es una de las motoqueras que participará de ese viaje, una experiencia única para quienes recorrerán la ruta Nacional Nº3.

Ella tiene 39 años y hace seis meses comenzó a andar en moto, luego de años de ser acompañante. La pasión por las dos ruedas la llevó a realizar un primer viaje a Perito Moreno y ahora la llevará a recorrer parte de la región para participar del 8 al 10 de septiembre en el 4º Encuentro de Moteros Independientes que reunirá en Realicó a motoqueras de toda Argentina.

Ayer, en diálogo con la prensa, Patricia se refirió a esta experiencia y no ocultó su ansiedad de que llegue el miércoles, día en que se iniciará la travesía que se organiza desde hace seis meses.

"Estoy sufriendo de ansiedad hace una semana. Aprendiendo, tratando de aprender, preguntándoles a mis amigos para que me enseñen porque en la ruta no sabés; se te puede pinchar una cubierta, cortar una cadena y tenés que estar preparada para salir adelante. Así que, por ejemplo, ya pedí que me revisen la moto y que esté lista para arrancar. Después prepararé el abrigo", explicó Patricia, quien asegura que tiene el apoyo de su familia y de sus cuatro hijos.

El objetivo de la travesía, según explicó la comodorense, "es viajar juntas y aprender a andar en grupo", y en su caso seguir sumando kilómetros, tal como hizo cuando fue a Perito Moreno. Es que andar en ruta "es toda una adrenalina".