El Patagónico | Deportes - 02 mayo 2017 Vélez visita a Lanús con la premisa de sumar Será en uno de los partidos que dará continuidad a la 22ª fecha del Campeonato de la AFA de Primera división que tiene como líder a Boca.

Vélez Sarsfield, oxigenado en la lucha por la permanencia tras dos victorias seguidas, visitará esta noche a Lanús en La Fortaleza con la premisa de sumar para confirmar su recuperación en el Campeonato de Primera división.

El partido se jugará desde las 21 por la 22da. fecha, será arbitrado por Fernando Espinoza y transmitido en directo por la Televisión Pública Argentina.

Los de Liniers experimentan una temporada de atípico sufrimiento por el bajo promedio pero un par de victorias, una de ellas clave ante Olimpo en Bahía Blanca (1-0), rescataron al equipo de la zona caliente del descenso.

El conjunto de Omar De Felippe suma 103 puntos en la tabla del descenso (1,197 de promedio), a once de los bahienses, que justamente son los últimos en perder la categoría si la temporada terminara hoy. Entremedio de ambos, se ubican Patronato de Paraná, Aldosivi de Mar del Plata, Huracán, Quilmes y Termperley.

Con esta pequeña luz, Vélez apunta a conseguir regularidad en los resultados, por lo que sumar en un reducto difícil como el de Lanús, último campeón del fútbol argentino, sería un buen negocio.

Su campaña de visitante no es para nada buena: de once partidos ganó sólo uno, ante Olimpo, empató tres y perdió siete. Pero La Fortaleza le trae buenas sensaciones, pues allí ganó en su última presentación hace dos años: 1-0 con tanto de Yamil Asad.

Lanús, enfocado en la Copa Libertadores, acumula tres fechas sin vencer en el torneo local, perdió en las últimas dos salidas de casa y empató sin goles con San Martín de San Juan en su anterior partido como local.

Con 30 puntos, el conjunto de Jorge Almirón intentará regresar al triunfo para acercarse a la zona de clasificación de la Sudamericana 2018, que actualmente cierra Gimnasia y Esgrima La Plata con 34.

Vélez tendrá un cambio en defensa con la vuelta de Maximiliano Caire por Nicolás Tripichio, mientras que Lanús deberá rearmar su formación por contar con varios lesionados, entre ellos el defensor Maximiliano Velázquez, que el jueves pasado sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda en el partido ante Zulia de Venezuela.

