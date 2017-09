El Patagónico | Deportes - 09 septiembre 2017 Vélez volvió a ganar y lidera la Superliga El "Fortín" se impuso con goles de Maximiliano Romero. Marcó a los 43 minutos del primer tiempo y luego a los 27' de la etapa final.

Vélez Sarsfield sigue como líder de la Superliga del fútbol argentino de Primera división, al vencer anoche a Atlético Tucumán por 2-0, de local, en uno de los encuentros que abrió la segunda fecha.

El delantero Maximiliano Romero marcó para el dueño de casa, a los 43 minutos del primer tiempo y a los 27m. del segundo tiempo.

Además, el lateral izquierdo de Atlético Tucumán Nahuel Zárate se fue expulsado por doble amarilla, a los 16m. de la segunda etapa.

Con esta victoria, Vélez suma seis unidades, con dos victorias, y Atlético Tucumán tiene tres puntos.

La victoria del conjunto de Liniers se sostuvo en la contundencia de Romero como centrodelantero y en el buen trabajo de Santiago Cáseres y Matías Vargas en el medio.

El elenco tucumano basó su juego en la velocidad de sus mediocampistas externos y en la precisión de Luis "Pulga" Rodríguez en los últimos metros del campo, quien demostró ser el hombre de mayor peso en la ofensiva y exigió en dos ocasiones al arquero Alan Aguerre.

Por su lado, Vélez estuvo la mayoría del tiempo replegado cerca de su arco pero en el cierre de la etapa inicial encontró el gol tras la primera llegada con una gran asociación entre Federico Andrada y Maximiliano Romero, que definió dentro del área chica.

El entrenador del "Decano", Ricardo Zielinski, metió dos variantes en el primer tramo del complemento para conseguir mayor peso en el medio y pasó a un marcado 4-3-3, con Gervasio Núñez y Hernán Hechalar en el once, para recuperar la dinámica del inicio del partido.

Sin embargo, el equipo de Omar De Felippe controló bien la ventaja conseguida, aprovechó el hombre de más desde la expulsión de Zárate (16m.) y cerró la victoria sin sobresaltos y con sobriedad luego de una nueva aparición de Romero (28m.).

En la próxima fecha, Vélez visitará a Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán recibirá al ascendido Chacarita.



SINTESIS

2 Vélez Sarsfield: Alan Aguerre; Fabián Cubero, Lautaro Giannetti, Fausto Grillo y Braian Cufré; Gastón Díaz, Leandro Desábato, Santiago Cáseres y Matías Vargas; Federico Andrada y Maximiliano Romero.

DT: Omar De Felippe.



0 Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Nicolás Romat, Yonathan Cabral, Rafael García y Nahuel Zárate; Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Gonzalo Freitas y David Barbona; Luis Rodríguez y Mauricio Affonso.

DT: Ricardo Zielinski.



Goles PT: 43m. Romero (V).

Goles ST: 28m. Romero (V).

Cambios ST: Antes de comenzar, Hernán Hechalar por Acosta (AT), 5m. Matías Pérez Acuña por Díaz (V), 12m. Gervasio Núñez por Alliendro (AT), 20m. Jorge Correa por Andrada (V), 24m. Cristian Villagra por Rodríguez (AT). y 30m. Jonathan Cristaldo por Romero (V).

Amonestados: Vargas (V). Freitas y Cabral (AT).

Incidencias: Nahuel Zárate (AT) se fue expulsado a los 16 minutos del segundo tiempo.

Arbitro: Germán Delfino.

Estadio: Vélez.





Fuente: