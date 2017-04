El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 20 abril 2017 Vergini: "si hubiésemos ganado no se hablaría de la defensa de Boca" Tras el empate agónico que consiguió Patronato de Paraná, el defensor salió al cruce de las acusaciones sobre el desempeño de la última línea xeneize. También se refirió a las bajas de Ricardo Centurión y Fernando Gago para el compromiso del domingo ante Atlético Rafaela.

El zaguero central Santiago Vergini destacó ayer que si Boca le hubiese ganado el domingo pasado a Patronato de Paraná (1-1) "no se hablaría de la defensa", en relación con las críticas que recibieron los jugadores por el desempeño en la jugada que propició el empate agónico del conjunto entrerriano.

"En Boca no sólo se observa la parte defensiva. Se observa todo. Por lo que genera y trasciende Boca. Aparte si hubiésemos ganado el domingo nadie hablaría de la defensa", dijo Vergini, en la rueda de prensa desarrollada en el salón Antonio Carrizo, una vez finalizado el entrenamiento en Casa Amarilla.

"Quizás el domingo tuvimos que haber tenido más la pelota. Fuimos imprecisos. Y en la jugada del gol hubo varios errores y por eso la bronca que nos da el empate", expresó el ex jugador de Newell's y Estudiantes de La Plata.

El también ex defensor del Sunderland inglés destacó que el estilo que propone el DT Guillermo Barros Schelotto para el elenco "xeneize", tal vez, expone más a los defensores: "Nosotros generalmente jugamos con la línea defensiva muy alta y mucho espacio por cubrir por pocos defensores. Pero a esta altura del torneo, esa manera hasta ahora nos ha dado rédito y todos estamos convencidos de seguir jugando de esa forma", explicó.

Luego, Vergini habló sobre las bajas de Ricardo Centurión y Fernando Gago, quienes están lesionados: "Son importantes. Pero hay que mirar hacia adelante y ver cómo se reemplazan", dijo.

"Sabemos que no van estar en el próximo partido y tenemos que mirar hacia adelante. Aparte el otro día Wilmar (Barrios) lo hizo muy bien por Fernando (Gago) y (Nazareno) Solís tiro el centro en el gol de (Darío) Benedetto", puntualizó.

Vergini también se hizo un tiempo para explayarse sobre ese comentario de que al equipo xeneize "le faltan" referentes de peso. Y el zaguero opinó: "Referentes hay. Pero yo no lo soy".

"Gago por su momento en el club y por su historia, lo es. Y Pablo Pérez, que ya consiguió títulos y por lo que demuestra en la cancha", dijo.

El defensor remarcó que "los últimos partidos de local se hicieron difícil, porque nos encontramos con dos planteos duros con equipos como Talleres de Córdoba (1-2) y Patronato (1-1)" para justificar el hecho de que los dirigidos por el mellizo Barros Schelotto alcanzaron 4 de los últimos 9 puntos jugados en la Bombonera.

Vergini evitó hablar de River Plate, que ya está cuarto en la tabla de posiciones, a 6 puntos del líder Boca. "Nosotros tenemos que pensar en Boca. Y no mirar cómo van los otros equipos", descerrajó.



LAS VARIANTES



El plantel practicó ayer en el predio Pedro Pompilio, a puertas cerradas. Hubo un ejercicio táctico en espacios reducidos, en donde alternó habituales titulares con suplentes. Uno de los equipos en cancha tuvo en sus filas a la dupla Benedetto-Walter Bou, que asoman como posibilidad concreta para jugar este domingo en Rafaela, ante el local Atlético, a partir de las 16.15, por la fecha 21 del torneo de Primera.

También existe la chance de que Fernando Zuqui entre por Solís y así Cristian Pavón pase a jugar por el costado izquierdo. Y en el sector defensivo es factible, también, que Jonathan Silva reemplace al colombiano Frank Fabra

Hoy, en la práctica de fútbol habitual de los jueves, el DT entregará otra señal para delinear el equipo definitivo que se medirá con la 'Crema', ubicada en zona de descenso.

Gago prosigue trabajando en forma diferenciada. Ayer, a pesar de la tenaz llovizna, el mediocampista trotó junto al kinesiólogo Leandro Betchakian junto a un costado de la cancha principal.

La presunción es que el capitán de Boca practicará, desde la semana entrante, a la par de sus compañeros. En otro orden en el entrenamiento de la jornada estaba pautado, como todos los miércoles, que podía ser presenciado por los socios, que son especialmente invitados por el club.

Sin embargo, luego de formar una fila y una larga espera, se decidió que no vieran la práctica, provocando la molestia de los hinchas que no entendieron el argumento que dieron las personas de seguridad que adujeron la decisión a "las malas condiciones del clima".

Boca se enfrentará por la 21ra. fecha del Torneo de Primera este domingo a las 16.15 a Atlético Rafaela, con las 3.000 entradas agotadas para la parcialidad xeneize.



Fuente: