Veteranos de Comodoro y de todo el país serán homenajeados en Jesús María

Un contingente de Veteranos de Malvinas viajan rumbo a Córdoba para participar Festival Nacional de Doma y Folklore más importante del país. Representantes de todas las provincias serán destinatarios de un homenaje sobre el cual aún no trascendieron detalles.

Desde la madrugada de hoy un grupo de veteranos de Malvinas pertenecientes a la Unión de Ex Combatientes y el Centro de Veteranos de Guerra de Comodoro Rivadavia viaja a Córdoba para poder asistir a una velada especial en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

El contingente de 14 personas representará a toda la provincia del Chubut en un homenaje que incluirá a ex combatientes de todo el país. "Estamos muy contentos de lo que vaya a pasar, no tenemos ni un detalle de como será el acto, pero estimamos que será el 11, es tarde tenemos previsto un encuentro con los organizadores donde nos van a contar lo que suponemos vamos a vivir esa noche", comentó Roberto Barrientes el presidente de la Unión de Ex Combatientes.

Los representantes de la provincia pudieron viajar gracias al apoyo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia que puso a disposición un micro para el traslado.