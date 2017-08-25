¿Viajás hoy? Conocé cómo están las rutas

ESTADO DE RUTAS

Ruta 26

ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO. RIVADAVIA / Emp. RNNº40 - Sarmiento

Observaciones: calzada húmeda-banq. inestables-sectores con baches-parcial nublado-viento

ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO. RIVADAVIA / Sarmiento - Cro. Rivadavia

Observaciones: calzada normal-sectores con baches-parcial nublado-viento-equipos trabajando

Ruta 260

ALTE CON CHILE / Emp. RNNº 40 - Lte. con Chile

Observaciones: calzada húmeda-barro-pozos-banquinas inestables-nublado

Ruta 3

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Aº Verde - Pto.Madryn

Observaciones: calzada normal-banquinas inestables-animales sueltos-despejado-viento

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Pto.Madryn - Trelew

Observaciones: calzada normal-banquinas inestables-tramos en obras--parcial nublado-traslado de equipos pesados en sentido norte a sur

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Trelew - Garayalde

Observaciones: calzada normal-banquinas inestables-parcial nublado-viento

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Garayalde - C.Rivadavia

Observaciones: Calzada normal-banq. inestables-baches-parcial nublado-animales sueltos-viento

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / C.Rivadavia - Lte.Sta.Cruz

Observaciones: calzada normal-banq. inestables-parcial nublado-viento-equipos trabajando

Ruta 40

S.C. DE BARILOCHE - ESQUEL / S.C. de Bariloche - El Bolson

Observaciones: calzada con hielo en sectores-banq. inestables-parcial nublado-equipos trabajando

Ruta 40

S.C. DE BARILOCHE - ESQUEL / Acc.Cholila - Emp. RNNº259

Observaciones: calzada húmeda, resbaladiza-banq. inestables-baches-parcial nublado

ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO.RIVADAVIA / Emp. RNNº259 - Tecka

Observaciones: calzada húmeda-banq. inestables-baches-parcial nublado-equipos trabajando

ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO.RIVADAVIA / Tecka - Gob.Costa

Observaciones: calzada húmeda, resbaladiza-banq. inestables-baches-parcial nublado

ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO.RIVADAVIA / Gob.Costa - Emp. RNNº26

Observaciones: calzada húmeda-banq. inestables-baches-parcial nublado