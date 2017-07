El Patagónico | Regionales | POLITICA - 20 julio 2017 Vialidad busca adjudicar la obra de la doble trocha a otra empresa El gobernador Mario Das Neves valoró ayer las gestiones desarrolladas por el presidente de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, por el reinicio de la obra de la doble trocha que une las ciudades de Trelew y Puerto Madryn y que se ha visto frenada por los problemas que tiene la empresa adjudicataria de la obra.

"Quiero remarcar un tema porque me consta", dijo el gobernador y expresó: "tengo que hablar muy bien de Iguacel (titular de Vialidad Nacional) porque les puedo asegurar que está absolutamente comprometido con la doble trocha".

"El problema es que la firma a la cual fue adjudicada estuvo floja de papeles, y él es el primero que está preocupado y enojado", sostuvo.

Afirmó que "incluso van a aplicar multas porque tenían otras obras".

En ese sentido, el gobernador manifestó: "me consta que Iguacel está buscando la manera de que de forma inmediata se adjudique la obra a otra firma".

"Hubo una posibilidad con dos firmas de acá pero no les daban los aspectos técnicos", indicó el mandatario provincial.

Fuente: